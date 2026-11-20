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[스포츠조선 조민정 기자] 메이크업 아티스트 정샘물이 한층 또렷해진 눈매와 달라진 분위기로 돌아왔다. '저스트 메이크업' 시즌2 심사위원으로 다시 나선 그의 포스터 속 색다른 비주얼이 눈길을 끌었다.

지난 19일 쿠팡플레이는 예능 프로그램 '저스트 메이크업' 시즌2의 심사위원 4인 사진과 참가자 티저 영상을 공개했다.

공개된 사진 속 정샘물은 머리카락을 깔끔하게 뒤로 넘긴 헤어스타일에 블랙 레이스 재킷을 입고 카메라를 응시하고 있다. 턱을 손으로 괸 채 차분한 표정을 짓고 있는 모습에서 특유의 카리스마가 느껴진다.

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이런 가운데 평소와 묘하게 달라 보이는 눈매가 시선을 사로잡는다. 동그란 검은색 안경테 너머로 짙은 아이라인과 또렷한 눈매가 드러나면서 한층 강렬한 인상을 완성했다. 차분한 립 컬러와 절제된 스타일링까지 더해져 기존의 부드러운 이미지와는 또 다른 분위기를 자아냈다.

정샘물은 이번 시즌에서도 심사위원으로 활약한다. 시즌1에서 참가자들의 이름이나 경력보다 오직 실력을 중심으로 냉철한 평가를 내렸던 그는 새 시즌에서도 특유의 전문성과 심사 철학을 이어갈 예정이다.

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이번 시즌은 MC 구성에도 큰 변화가 생겼다. 시즌1에서 단독 진행을 맡았던 이효리 대신 태연, 윈터, 장도연, 나연, 임윤아 등 5명이 새롭게 MC로 나선다. 정샘물을 비롯해 서옥, 이사배, 이진수 등 기존 심사위원 4명은 그대로 자리를 지킨다.

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한편 '저스트 메이크업' 시즌2는 오는 27일 오후 5시 쿠팡플레이에서 공개된다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com