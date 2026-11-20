이미지 출처='안녕하세요 최화정이에요'

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[스포츠조선 김소형 기자]메이크업 아티스트 이경민이 고(故) 최진실과의 첫 만남부터 배우 신애라의 결혼식 메이크업 비화까지 공개했다.

지난 19일 최화정의 유튜브 채널 '안녕하세요 최화정이에요'에는 1세대 메이크업 아티스트 이경민이 출연해 활동 초기의 일화와 톱스타들과의 인연을 소개했다.

이경민은 과거 모델을 추천받아 최진실을 처음 만났다고 회상했다. 당시 모델들이 대체로 화려한 외모였던 것과 달리 최진실은 순수한 인상이 돋보였으며, 특히 웃을 때 드러나는 가지런하고 아름다운 치아가 인상적이었다고 말했다. 이경민은 최진실에게 직접 메이크업을 한 뒤 광고회사에 추천했고, 이를 계기로 최진실은 광고 모델로 발탁됐다.

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최진실이 출연한 광고는 1989년 삼성전자 톱스타 VTR 광고로, 최진실은 남편이 좋아하는 축구 경기를 예약 녹화해 퇴근을 기다리는 아내로 등장했다. '남자는 여자 하기 나름이에요'라는 광고 카피는 당시 큰 인기를 얻으며 유행어가 됐고, 최진실을 대중에게 각인시킨 대표작으로 남았다.

이경민은 신애라의 웨딩 메이크업을 맡았던 일화도 전했다. 1995년 신애라와 차인표의 결혼 당시에는 진한 색조를 강조한 미스코리아 스타일의 신부 화장이 유행했지만, 이경민은 잡지 화보처럼 자연스럽고 세련된 메이크업을 시도했다. 기존과 차별화된 신애라의 웨딩 메이크업이 화제를 모으면서 갤러리아백화점 맞은편에 있던 작은 메이크업숍에 문의 전화가 쏟아졌고, 이를 계기로 이경민도 이름을 알리기 시작했다.

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이날 이경민은 신애라와 차인표의 연애 사실을 처음 알았을 당시 놀랐던 일과 두 사람의 비밀 연애를 지켜야 했던 사연도 들려줬다.

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한편 이경민은 국내 1세대 메이크업 아티스트로, 다수의 배우와 톱스타들의 메이크업을 담당하며 이름을 알렸다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com