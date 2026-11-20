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[스포츠조선 정유나 기자] '나는 SOLO' 28기 현숙이 자신의 부동산 투자 경험을 털어놓으며 현실적인 조언을 건넸다.

현숙은 20일 자신의 SNS에 "부동산 조언 구하지 마요. 나도 물린 게 많아"라면서 영상을 공개했다.

영상에서 현숙은 최근 청년층을 대상으로 한 비아파트 대출 지원 움직임을 언급하며 "청년들 비아파트 사라고 대출해준다고 난린데 함부로 비아파트 사면 안 돼요"라고 당부했다.

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이어 자신의 투자 사례를 들며 "오피스텔은 서울 역세권이어도 안 돼. 절대 사지 마. 내가 세 개 물려 있거든"이라고 털어놨다. 그러면서 "살 거면 내 거 좀 사줘"라고 농담을 덧붙여 웃음을 자아냈다.

현숙은 현재 상황에 대한 답답함도 드러냈다. 그는 "월세는 좀 올랐는데 팔리질 않네"라고 토로한 뒤 "나는 주택 수 안 잡히게 상업용으로 샀어요. 이제 그만 물리자"라고 말했다.

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한편 현숙은 지난해 SBS Plus·ENA '나는 SOLO' 28기에 출연하며 대중에게 얼굴을 알렸다. 플로리스트로 활동하는 그는 과거 부동산 경매가 취미라고 밝히기도 했다. 이혼 후 세 자녀를 양육 중인 현숙은 40평대 아파트와 오피스텔, 상가 등을 보유하고 있다고 밝혀 관심을 모았다.

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jyn2011@sportschosun.com