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[스포츠조선 이우주 기자] 방송인 겸 CEO 김준희가 안타까운 소식을 알렸다.

김준희는 20일 "좋아서 시작했고, 그래서 더 어려웠던 결정. 3년간 키운 브랜드 하나를 보내주려 한다"며 브랜드 폐업 소식을 알렸다.

스포츠 의류 브랜드를 운영하던 김준희는 "세 브랜드를 함께 꾸려가는 게 솔직히 많이 벅찼다. 해야 할 일은 많은데 몸은 하나고 체력이 따라주질 않더라. 오래 고민했고, 두 브랜드에 온전히 집중하기 위해 정리하기로 결정했다"며 "참 아쉽지만 큰 결심으로 내린 선택이니까 후회 없이, 예쁘게 보내주려고 한다"고 밝혔다.

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연 매출 100억 원대 쇼핑몰을 운영하던 김준희는 지난해 1월 "계속되는 고물가에 원단, 공임은 계속 오르는데 가격 정책을 지켜내기 위해 마진을 계속 줄이다보니 쉽지 않았다"며 폐업 소식을 알렸다. 이후 스포츠 의류 브랜드를 론칭한 김준희는 한 달 만에 백화점 팝업에 진출하는ㄴ 등 승승장구 했으나 또 한번 브랜드를 보내주게 됐다.

한편, 방송인 김준희는 1세대 연예인 쇼핑몰 CEO로 이름을 알렸다. 2020년 5세 연하 비연예인과 결혼했다.

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wjlee@sportschosun.com