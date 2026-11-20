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[스포츠조선 박아람 기자] 방송인 박지윤을 상대로 수차례 악성 댓글을 작성한 인물이 전남편 최동석으로 밝혀진 가운데, 최동석은 경찰조사에서 "비방목적이 없었다"고 명예훼손 혐의를 부인한 것으로 알려졌다.

20일 스타뉴스 보도에 따르면 최동석 측은 최근 정보통신망법상 명예훼손 혐의 사건과 관련해 변호인 의견서를 서울북부지방공소청에 제출했다. 의견서에는 댓글의 주요 내용이 객관적 사실에 부합하며, 박지윤을 비방할 의도도 없었다는 주장이 담겼다.

최동석 측은 경찰이 문제 삼은 '남자친구랑 포르노 보다 걸렸다', '결혼 생활 중 남자친구 집에서 잠자고 같이 포르노 봤다'는 취지의 댓글이 허위 사실이 아니라고 반박했다.

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특히 지난 16일 선고된 제주지방법원의 상간자 손해배상 소송 항소심 판결을 근거로 내세웠다. 당시 법원은 최동석이 박지윤의 남성 지인 A씨를 상대로 제기한 소송에서 1심 판결을 뒤집고 A씨에게 위자료 3000만원과 지연손해금을 지급하라고 판결했다.

최동석 측은 해당 판결에서 인정된 사실관계에 비춰보면 자신이 작성한 댓글 역시 객관적 사실에 부합한다고 주장했다. 또한 댓글 작성은 박지윤을 비방하기 위한 것이 아니라 혼인 파탄의 경위와 관련 사실을 바로잡고 공공의 이익을 위한 것이었다고 강조했다.

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아울러 박지윤이 방송과 SNS를 통해 자신의 결혼생활과 이혼 과정을 공개적으로 언급해온 만큼, 대중에게 알려진 이미지와 실제 행태에 대한 검증과 비판 역시 공익적 관심사에 해당한다고 주장했다.

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앞서 박지윤은 지난해 11월 온라인상 악성 댓글 45건에 대해 고소장을 제출했다. 경찰은 작성자를 추적해 최동석이 작성한 댓글 5건을 확인했으며, 이 중 3건에 대해 명예훼손 혐의가 인정된다고 판단해 송치했다. 나머지 2건은 불송치 결정했다.

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한편 최동석은 미주 한인 여성 커뮤니티 '미시USA'에서 박지윤의 남자 문제와 사치, 가족 간 갈등, 딸에 대한 폭력·폭언 등을 언급하고 남성 지인과 포르노를 보고 함께 숙박했다는 취지의 댓글을 작성한 것으로 전해졌다. 경찰은 최동석이 작성한 댓글 5건을 확인해 이 중 3건에 대해 명예훼손 혐의가 인정된다고 보고 검찰에 송치했다.

최동석과 박지윤은 2009년 결혼해 슬하에 두 아이들을 뒀으나, 2023년 10월 이혼 조정을 신청하며 결혼 생활에 마침표를 찍었다. 이후 양측은 서로를 상대로 상간자 손해배상 소송을 제기하며 법적 공방을 이어왔다.

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tokkig@sportschosun.com