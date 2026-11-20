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[스포츠조선 박아람 기자] 래퍼 양홍원의 아내이자 모델로 활동 중인 원현주가 SNS를 통해 오랜만에 근황을 알렸다.

원현주는 20일 개인 계정에 별도의 문구 없이 사진 한 장을 공개했다.

사진에는 꽃다발과 뷰티 디바이스 제품이 담겼다. 한 뷰티 브랜드로부터 선물을 받은 것으로 추정된다.

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이번 게시물은 양홍원의 불륜 의혹이 제기된 이후 약 한 달 만에 공개된 원현주의 첫 SNS 근황이다. 이를 본 팬들은 오랜만에 소식을 전한 원현주를 향해 반가운 반응을 보였다.

다만 양홍원과의 관계에는 여전히 관심이 쏠린다. 두 사람은 논란 이후 서로의 SNS 계정을 언팔로우했으며, 현재까지도 팔로우 관계를 회복하지 않은 상태다. 원현주의 기존 게시물에서도 양홍원과 딸의 사진은 찾아보기 어려운 것으로 전해졌다.

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앞서 양홍원은 지난달 18일 원현주와 결혼식을 올린 지 불과 닷새 만에 불륜 의혹에 휘말렸다. 당시 양홍원이 다른 여성과 모텔에 동행했다는 폭로가 사진과 녹음 자료 등과 함께 제기됐다.

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이에 소속사 AP알케미는 양홍원이 해당 여성과 모텔에 간 사실은 인정하면서도 객실 안에서 애정 행위는 없었다며 불륜 의혹을 부인했다. 아울러 폭로자가 금전적인 목적을 갖고 양홍원과 상대 여성을 협박했다며 법적 대응에 나섰다.

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이후 폭로자 역시 불륜 장면을 직접 목격한 것은 아니라며 입장을 바꾸고 원현주와 딸 등에게 사과한 것으로 알려졌다.

한편 양홍원과 원현주는 2017년부터 교제했으며, 2023년 혼인신고를 통해 법적 부부가 됐다. 2024년에는 딸 루아를 품에 안았으며, 유튜브 채널 '양홍원의 육아일기'를 통해 가족의 일상을 공개하기도 했다.

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tokkig@sportschosun.com