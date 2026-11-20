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[스포츠조선 정안지 기자]지난해 재혼한 가수 은지원이 2세를 향한 간절한 마음을 드러냈다.

오는 21일 방송되는 KBS2 '살림하는 남자들 시즌2'에서는 박현호-은가은 부부가 딸과 함께 양가 어머니를 모시고 '첫 단풍 나들이'에 나서는 모습이 그려진다.

이날 MC 이요원은 박현호, 은가은의 가족 회동을 지켜보던 중 "저렇게 아기가 있어야 집안에 웃음이 끊이질 않는다"라며 흐뭇해한다. 은지원 역시 "아이가 없으면 저렇게 가족이 모일 일이나 있겠냐"라고 공감한다. 이에 이요원은 고개를 끄덕이며 "이제 우리 집도 저런 분위기가 아니다. 아이들이 초등학생이 되니 애교는 유료 서비스가 됐다"고 씁쓸한 현실 육아 경험담을 털어놓는다.

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은지원은 그동안 '살림남2'를 통해 2세에 대한 생각을 여러 차례 밝혀왔다. 2010년 결혼했으나 2012년 이혼한 그는 지난해 이혼 13년 만에 9살 연하의 스타일리스트와 재혼하며 새로운 출발을 알렸다.

이러한 가운데 지난 10월 방송에서 은지원은 최근 은가은이 40세 나이에 둘째 출산을 고민하자 "난 (만약 2세가 태어나서) 고등학생이 되면 이 세상에 없겠는데? 세상에 없겠다. 결혼도 못 시키고 죽는다"라며 자신의 나이를 의식한 듯 현실적인 걱정을 쏟아냈다.

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또한 은지원은 "아내가 데드라인을 정해줬다. 기한 안으로만 아이를 갖기로 했다. 그때까지는 뭐"라며 2세를 향한 의지를 내비치기도 했다.

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anjee85@sportschosun.com