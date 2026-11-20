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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 황정음이 전성기 시절 청순한 미모를 소환했다.

황정음은 20일 한 팬 계정에 올라온 자신의 과거 드라마 출연 사진을 리그램했다. 공개된 사진에는 파란색 의상을 입고 풋풋한 분위기를 자아내는 황정음의 전성기 시절 모습이 담겼다. 변함없는 미모와 함께 과거 작품 속 모습이 다시 주목받았다.

이와 함께 황정음은 현재의 일상도 공유했다. 그는 노란색 패딩을 입고 외출한 사진을 공개하며 "이번 겨울 내 교복"이라고 적었다. 꾸밈없이 편안한 차림으로 외출에 나선 털털한 모습이 과거 사진과는 또 다른 매력을 전했다.

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최근에는 외모 관리와 관련한 솔직한 고백으로도 화제를 모았다. 황정음은 자신의 유튜브 채널을 통해 실 리프팅 시술을 받은 사실을 공개하며 "웃으면 조커가 된다. 표정이 어색하다"고 털어놨다. 시술 이후 표정이 자연스럽지 않아 겪었던 고충을 솔직하게 전해 관심을 모았다.

한편 황정음은 2016년 프로골퍼 출신 사업가와 결혼해 두 아들을 뒀으나, 이혼 후 두 아들을 양육하고 있다.

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jyn2011@sportschosun.com