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[스포츠조선 이우주 기자] '새롭게하소서' 이지혜가 샵 재결합에 대한 생각을 밝혔다.

20일 유튜브 채널 '새롭게하소서'에서는 '이지혜 본인이 직접 밝히는 비키니 입고 기자회견한 썰'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

주영훈은 샵의 싸움을 목격한 적이 있다며 "제가 '뮤직뱅크' MC였다 .그때 샵이 정말 방송 많이 할 때였다"며 "카메라 리허설은 진짜 하는 것처럼 해야 되는데 그때는 싸운 그룹이 너무 많았다. 지혜 씨는 부르는데 지영 씨가 자기 부분에 마이크를 내려놓고 안 부르더라. 싸운 거다. 울기 일보 직전으로 울그락불그락하면서 자기 부분을 안 부르더라. 이런 일들이 샵 말고도 기타 그룹들도 많았다"고 밝혔다.

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이어 "모 여자 그룹은 생방송 시상식이었는데 멤버들끼리 싸움나서 대기실 문을 잠갔다. 2부에 그 가수가 노래를 부르면서 시작해야 되는데 안 나와서 나 혼자 5분을 떠들었다. 생방송 5분이 얼마나 긴지 알지 않냐"고 토로했다.

이에 공감한 이지혜는 "그때는 어릴 때라 감정 컨트롤이 안 된다. 특히나 피로누적과 모든 오해가 오랜 시간 누적이 되면 본인 입장에서는 못 견딘다"고 밝혔다.

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그런가하면 주영훈은 "남자 멤버들도 모이면 좋을 거 같다"고 샵의 재결합을 바랐지만 이지혜는 "지영이는 섭외가 많이 온다. 지영이는 저랑도 많이 얘기를 나눴는데 저는 정말 가수가 되고 싶었던 케이스고 지영이는 동네에서 예뻐서 '해보자' 해서 연예인이 된 케이스다. 자기도 끼도 없고 불편하고 힘들었는데 자신이 없다더라. 남들이 보기엔 이해할 수 없겠지만 저는 이해한다. 그 친구한테는 엄청난 부담감과 스트레스일 수 있다"고 밝혔다.

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그러면서 이지혜는 "제 입장에서는 아깝다. 한번 뭉쳐서 무대에 서면 너무 행복할 거 같은데 지영이한테 너무 힘든 일일 수 있으니까. 그래도 때가 되면 우리가 할 수 있겠다는 생각이라 전혀 부담이 없다"고 밝혔다.

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wjlee@sportschosun.com