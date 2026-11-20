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[스포츠조선 이우주 기자] '새롭게하소서' 이지혜가 비키니 기자회견을 열었던 이유를 밝혔다.

20일 유튜브 채널 '새롭게하소서'에서는 '이지혜 본인이 직접 밝히는 비키니 입고 기자회견한 썰'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

주영훈은 "신체 때문에 기자회견 하신 분은 나훈아 씨 다음 이지혜가 있다"며 이지혜의 수영복 기자회견을 언급했다. 이지혜는 가슴 수술 오해를 해명하기 위해 비키니를 입고 만세를 하며 결백을 증명한 바 있다.

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이지혜는 "그때는 가슴 수술법이 겨드랑이 절개였다. 겨드랑이를 봤을 때 절개선이 있으면 수술한 거고 없으면 안 한 거다. 그러면 자신 있게 겨드랑이를 보여주면 안 한 걸 보여줄 수 있겠다 싶어 양쪽을 다 공개했다. '난 정말 결백하다. 난 정말 자연이다'(라는 걸 알려주고 싶었다.) 기자 분들이 다 오셔서 겨드랑이를 찍었다"고 밝혔다.

그런가하면 이지혜는 남편과 결혼을 결심한 이유에 대해 "청담동 며느리에 대한 로망이 있었는데 결론적으로는 아니었다"며 "제가 38살이었다. 그때는 소개팅도 안 들어온다. 특히나 저는 한물 간 연예인이니까 오히려 더 관심이 없어했다. 결혼할 수 있을까 두려웠는데 소개팅에서 누가 사진을 보내더라. 사진을 봤는데 만나야 되나? 싶었다. 지금까지 만났던 사람들과 너무 다른 느낌이었다. 정말 많이 고민하다가 만나기로 했는데 한 달 뒤에 약속을 잡더라"라고 밝혔다.

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이지혜는 "만나러 가서 뒷모습을 봤는데 키가 엄청 크더라. 사진에서 봤을 때랑 다른 풍채였다. 나쁘지 않다는 생각이었다. 그러면서 진전이 됐다"며 "마음이 열린 게 아니라 브레이크가 걸리는 순간이 없더라. 만나다가 어긋나는 시기가 있지 않냐. 아닌 거 같은 순간도 자연스럽게 해결되면서 자연스럽게 결혼이 진행됐다"고 밝혔다.

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wjlee@sportschosun.com