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[스포츠조선 정안지 기자]그룹 클릭비가 과거 사생팬들의 도를 넘은 행동으로 숙소까지 침범당했던 아찔한 일화를 공개했다.

지난 19일 유튜브 채널 '클릭비'에는 클릭비 멤버들이 완전체로 모여 회식하는 모습이 담겼다.

영상 속 하현곤이 "사생팬들도 많았다"라고 운을 떼자, 노민혁은 "숙소 많이 털렸다"라고 당시를 떠올렸다.

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김상혁은 "팬티 다 털렸다. 꼭 깨끗하게 빨아놓은 팬티보다 세탁물에 있는 팬티를 가져갔다"라고 밝혀 충격을 안겼다. 이어 하현곤은 "냄새나는 거"라고 덧붙였다.

김상혁은 "베개 커버도 침 흘려서 얼룩진 거를 가져갔다"라고 말하자, 유호석은 "생활의 흔적이 남아 있는 걸 많이 가져갔다"라고 말했다.

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우연석은 "그게 누구 건지도 모르고 가져가신 거 아니냐"라고 하자, 김상혁은 "무작위로 '걸려만 봐라' 이 느낌이었다"라고 답해 당시 상황의 황당함을 전했다.

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또한 하현곤은 "스케줄 끝나고 숙소에 들어갔을 때 팬들이 들어와 있었던 적도 있다"라고 말해 또 한 번 충격을 안겼다.

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유호석은 "사사삭 움직이는 느낌이 난다. 문 뒤에 숨어있거나 그런 거"라며 "옛날에 혼자 살던 집에 내가 자고 있을 때 팬들이 들어온 적 있다. 그때 깨서 이미 들어오는 거 알았는데 깬 척은 안 했다. 적당히 하고 나갈 것 같아서"라고 말했다. 이어 "그다음부터 자기 전 머리맡에 돌(수정)을 항상 놓고 잤다"라면서 "혹시나 나를 해하려고 할 수도 있는 거 아니냐. 뾰족 뾰족하니 괜찮다"라고 말해 안타까움과 놀라움을 동시에 안겼다.

anjee85@sportschosun.com