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[스포츠조선 김준석 기자] 방송인 조세호가 약 1년 만의 유튜브 복귀에도 여전히 차가운 대중의 시선을 마주하고 있다.

9세 연하 아내까지 직접 홍보에 나서며 힘을 보탰으나, 기대에 한참 못 미치는 초라한 조회수 성적표를 받아 들었다.

조세호의 아내 정수지 씨는 지난 19일 개인 사회관계망서비스(SNS)를 통해 남편의 유튜브 채널 '모르는데 어떻게 가요' 링크를 공유하며 응원에 나섰다.

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정 씨는 게시물에 "구독.. 제발.. 제발이라는 감정"이라는 문구를 덧붙이며 채널에 대한 관심을 간절하게 당부했다.

같은 날 해당 채널에는 '백수 조세호, 하루 참석 3탕 뛰다 다람쥐 쳇바퀴 들어간 이유'라는 제목의 새 콘텐츠가 올라왔다.

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기존 구독자 11만 명 규모의 채널을 단장해 지난 5일 재개한 조세호는 시청자의 사연을 받아 직접 현장을 찾아가는 콘셉트로 재기를 꾀하고 있다.

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영상에서 조세호는 용산역에서 청라역까지 이동하며 복귀 이후 쏟아진 엇갈린 반응에 대해 직접 심경을 전했다.

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그는 "감사한 마음으로 댓글을 정말 꼼꼼히 읽었다"며 "반갑게 응원해 주시는 분들도 계신 반면, '아직은 시기상조 아니냐'며 따끔하게 지적해 주시는 분들도 많았다"고 털어놨다.

이어 "그럴수록 더 잘해내야겠다는 생각이 들었다. 불러주시는 곳이라면 어디든 열심히 달려가겠다"며 각오를 다졌다.

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그러나 아내의 간절한 홍보와 본인의 의지에도 불구하고 대중의 반응은 싸늘하다. 약 2주 전 공개된 첫 복귀 영상이 6만 6천 회 수준의 조회수를 기록한 데 이어, 19일 업로드된 두 번째 영상 역시 공개 하루가 지나도록 조회수 1만 2천 회에 머물며 구독자 수 대비 부진한 화제성을 보이고 있다.

앞서 조세호는 지난해 12월 특정 지역 조직폭력배 실세와의 친분 및 금품 수수 의혹이 불거지며 구설에 올랐다.

당시 조세호 측은 "단순 지인 사이일 뿐 금품 수수는 전혀 사실이 아니다"라고 선을 그었으나, 여론이 악화되면서 고정 출연 중이던 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'과 KBS 2TV '1박 2일'에서 줄줄이 하차했다.

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이후 유일하게 출연을 이어가던 넷플릭스 예능 '도라이버' 시리즈마저 종영하면서 방송가에서 자취를 감춘 조세호는 유튜브를 통해 돌파구를 찾고 있다.

지난 2024년 결혼한 아내의 든든한 내조 속에 1년 만에 대중과의 소통 재개에 나섰지만, 돌아선 민심을 되돌리기에는 여전히 싸늘한 분위기가 이어지고 있다.

narusi@sportschosun.com