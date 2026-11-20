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[스포츠조선 김수현기자] 방송인 안선영이 10세 아들의 사랑스러운 깜짝 영상 편지에 감동했다.

안선영은 지난 19일 자신의 SNS에 "오늘 '안선영의 이중생활' 실버버튼 기념 '안달이'들 만나는 날"이라는 글과 함께 유튜브 구독자 10만 명 돌파 기념 팬미팅 소식을 전했다.

이어 그는 "유튜브 팬미팅 날 엄마에게 보내는 바로의 깜짝 영상 편지"라며 짧은 영상 하나를 게재했다.

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안선영의 아들 바로 군은 "엄마 오늘 실버버튼 받고 팬들 만나는 날이지? 실버버튼 받은 거 축하해"라며 엄지를 치켜세우고 박수를 치며 엄마의 경사를 기뻐했다.

이어 아들은 팬미팅을 앞둔 엄마에게 어른스러운 당부도 잊지 않았다.

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그는 "오늘 팬들 만나면 나한테 할 때처럼 반갑게 인사해 줘야 해. 그럼 팬들이 엄마를 계속 좋아할 거야"라며 "허그도 해주고 한 명 한 명 정성스럽게 대해줘. 그 사람들도 멀리서 온 사람들이잖아. 시간을 낭비하러 온 건 아니잖아. 그러니까 엄마가 정성껏 해주고 선물도 많이 많이 챙겨줘"라고 진심 어린 조언을 건넸다.

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끝으로 아들은 "엄마 사랑해"라는 말과 함께 화면을 향해 뽀뽀를 날리며 엄마를 격하게 응원해 훈훈함을 자아냈다.

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한편 안선영은 지난 2013년 3세 연하의 사업가와 결혼해 슬하에 아들 하나를 두고 있다. 그러나 지난해 남편과 수년째 별거 중이라는 사실을 고백해 화제를 모았다.

당시 그는 "부부로는 합이 안 맞지만 아이 부모로서는 손발이 잘 맞는다"며 아들을 위해 각자의 삶을 존중하며 공동 양육을 이어가고 있다고 밝혔다. 또한 치매를 앓는 모친의 간병 과정에서 가족 갈등을 겪은 뒤, 가족 해체 대신 서로 거리를 두기로 합의했다고 털어놓아 많은 이들의 응원을 받은 바 있다.