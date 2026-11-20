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[스포츠조선 김수현기자] 가수 민호가 조정석과의 배드민턴 내기에서 패해 자신의 유튜브 채널명을 일주일간 '채널 조정석'으로 바꾸게 됐다.

20일 조정석의 유튜브 채널 '채널 조정석'에는 '조정석 vs 최민호, 초면에 채널 걸고 배드민턴 친 운친자들'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 영상에서 두 사람은 배드민턴 레슨과 2대 2 경기를 진행하며 치열한 승부를 펼쳤다,.

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경기 전 내기를 제안한 쪽은 조정석이었다. 그는 "채널 걸기를 하자"라 했고 최민호는 "그럼 채널 일주일간 이름 바꾸기 어떠냐"라며 "저 채널 최민호고 조정석 채널이니까 이 세 글자만 바꾸면 되잖아요"라고 제안했다.

이어 "이름만 바꾸고 사진은 그대로 두고, 밑에 '내기로 져서 일주일 동안 채널 이름 바꿉니다'라고 쓰면 되지 않나"이라며 구체적인 규칙을 짰다.

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점수 내기는 10점제 동점 시 듀스로 정해졌고, 양측은 채널명을 걸고 팽팽한 접전을 벌였다. 경기 도중 코치진과 함께 호흡을 맞추며 점수를 주고받는 과정에서 판정과 작전 타임을 두고 신경전이 오갔고, 접전 끝에 승부가 갈렸다.

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결국 내기에서 패한 최민호는 "나의 실수로 진 거기 때문에 할 말이 없다"며 결과를 받아들였다.

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미안해진 조정석은 "생각해 보니까 일주일은 너무 센 거 같고"라 했지만 최민호는 "내기는 내기라고 생각합니다. 이거는 지켜 줘야 된다고 생각합니다"라고 말했다. 또한 채널명 변경에 대해 "채널명 바꿔서 마음이 아픈 것보다는 자존심이 아프다"라며 솔직한 심경을 전했다.

조정석은 최민호의 구독자들을 향해 "채널 최민호는 당분간 채널 조정석으로 변경이 될 거니까 구독자 여러분들 너무 상심하거나 놀라지 않으셨으면 좋겠다"며 "어디까지나 민호 군과 저의 대결이었기 때문에 명승부로 재밌게 봐 주셨으면 좋겠다"고 당부했다.

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두 사람은 내기 기간 동안 서로의 채널 링크를 걸어주기로 합의하며 훈훈하게 마무리했다.

최민호는 소감으로 "오늘 저는 그저 단순히 형님과 좀 친해지고 앞으로 자주 볼 생각에 나와서 좋은 추억 쌓아야지 했는데 큰 상처만 남고 가는 것 같다"고 농담을 던지며 다음 대결을 기약했다.