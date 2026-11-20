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[스포츠조선 김준석 기자] 전 직원 폭로로 불거진 '노동 착취 논란'에 휩싸였던 키즈 크리에이터 헤이지니(=가 자숙 한 달여 만에 본업인 유튜브 활동을 재개했다.

헤이지니는 지난 18일 자신의 메인 키즈 채널 '헤이지니'를 통해 새 영상을 공개하며 복귀 신호탄을 쏘아 올렸다.

논란이 일어난 지 약 한 달 만의 컴백이지만, 해당 영상의 댓글창은 전면 비활성화되어 있어 여론을 의식한 행보라는 시선이 뒤따른다.

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반면 일상 브이로그 채널인 '혜진쓰'에는 신규 영상을 올리면서 댓글창을 그대로 열어두었다.

해당 채널에는 헤이지니의 복귀를 반기는 기존 구독자들의 응원 메시지가 이어지고 있다.

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아울러 개인 사회관계망서비스(SNS) 계정에도 둘째 아들의 근황 사진을 게재하며 육아와 방송을 병행하는 평범한 일상을 공유하기 시작했다.

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앞서 헤이지니는 지난달 말 자신이 대표직을 맡고 있는 회사 키즈웍스의 전 직원 A씨가 장시간 노동과 열악한 근무 환경으로 건강이 악화해 산업재해까지 인정받았다고 폭로하면서 갑질 및 노동 착취 구설에 올랐다.

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당시 A씨는 별도의 추가 수당 없이 하루 최대 16시간에 달하는 강도 높은 업무를 소화했다고 주장해 파장이 일었다.

이에 키즈웍스 측은 즉각 반박에 나섰다. 소속사 측은 입사 당시보다 A씨의 연봉이 25% 인상됐고 1년여간 두 차례 연봉 조정이 이뤄졌으며, 식대와 상여금 역시 별도로 지급됐다며 임금 체불 의혹을 부인했다.

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또한 산업재해 신청을 방해했다는 주장 역시 사실이 아니라고 선을 그으며, 미흡한 부분은 개선하되 허위 사실 유포에 대해서는 법적 대응을 검토하겠다는 입장을 밝혔다.

논란 직후인 지난 3일 헤이지니 역시 개인 SNS를 통해 "많은 분께 심려를 끼쳐드린 것 같아 마음이 무겁고 송구스럽다"며 고개를 숙인 바 있다.

당시 그는 "제 자리에서 성실히 일상을 이어가며 더 나은 모습으로 나아가는 것이 동료와 가족, 그리고 응원해 주시는 분들께 보답하는 길이라 믿는다"며 활동 의지를 내비쳤고, 약 보름 만에 유튜브 채널 가동을 본격화했다.

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narusi@sportschosun.com