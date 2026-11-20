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[스포츠조선 김수현기자] 가수 겸 방송인 그리가 여자친구와 함께한 생일 호캉스에서 '부부 프로그램' 진출을 언급해 눈길을 끌었다.

20일 자신의 유튜브 채널 '김그리'에 '우리도 부부 프로그램 준비해야지??'라는 제목의 영상을 게재했다.

이날 영상에서 그리는 여자친구와 서울 강서구의 한 호텔을 찾아 오붓한 생일 호캉스를 즐겼다,

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여자친구와 호텔로 향하는 길, 그리는 "좋아요, 분량 좀 뽑아 봐"라며 "나중에 '동상이몽' 이런 거 찍으려면 토크해야 돼"라고 말해 웃음을 자아냈다.

호캉스 내내 두 사람은 다정하면서도 현실적인 티격태격 케미를 선보였다. 야식과 맥주를 즐기며 생일을 자축한 그리는 이튿날 늦잠으로 수영 일정을 놓친 뒤 여자친구에게 "살찐 거 같아"라는 이야기를 듣고 체중을 재며 다이어트 의지를 다지기도 했다.

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그리는 생일을 함께해 준 여자친구에게 고마움을 전하며 "다음 생일도 함께해요"라고 애정을 표현했다,.

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앞서 지난 5일 그리는 E채널 예능프로그램 '서인영의 유행꼰대'에 출연해 그리는 "결혼 편으로 또 불러달라. 결혼 준비하고 있다"라는 발언으로 화제가 됐다.

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하지만 그리의 소속사 브랜뉴뮤직은 이와 관련해 "그리의 결혼설은 사실무근"이라며 "방송을 위해 했던 발언이 오해를 낳은 것 같다"고 밝혔다. 여자친구와 교제 중인 것은 맞지만 실제 결혼을 준비하고 있는 것은 아니라고 설명했다.

한편 그리는 현재 여자친구와 공개 열애 중이다. 두 사람의 열애는 지난 3월 그리가 여자친구와 함께 남창희의 결혼식에 참석한 모습이 공개되며 알려졌다.