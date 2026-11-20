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[스포츠조선 김준석 기자] 결혼을 앞둔 가수 겸 화가 솔비(권지안)와 배우 이규한 예비부부가 첫 동반 데이트 영상을 통해 솔직한 결혼 소감과 2세에 대한 속내를 털어놨다.

20일 솔비의 개인 유튜브 채널 '솔비이즈백'에는 예비신랑 이규한이 직접 출연해 결혼 준비 근황과 연애 비화를 공개하는 모습이 담겼다.

이날 두 사람은 촬영 스태프 없이 단둘이 카메라를 들고 오후 5시 전부터 만석을 이루는 유명 노포를 찾아 도루묵과 소주를 곁들이며 소탈한 예비부부의 일상을 가감 없이 드러냈다.

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식사 도중 자연스럽게 결혼 이야기가 나오자 두 사람은 정식 교제를 시작하게 된 결정적 순간을 떠올렸다.

솔비는 "사실 오빠를 만나면서 '오늘부터 사귀자'는 고백을 따로 듣지 못했다"며 "어느 날 함께 그림을 배우러 가기 전 브런치를 먹으러 갔는데, 그 자리에 우리 엄마가 함께 계셨다"고 회상했다.

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당시 솔비의 모친이 두 사람의 관계를 궁금해하며 은근한 질문을 건네자, 이규한은 장모님을 향해 "형님, 제가 지안이한테 계속 결혼하자고 하는데 자꾸 받아주질 않습니다"라고 돌발 고백을 던졌다는 것.

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이에 솔비는 "오빠, 청혼은 무릎 꿇고 해야죠"라고 응수했고, 이규한은 "사실 나는 그날부터 우리가 본격적으로 시작됐다고 생각한다"며 웃어 보였다. 솔비 역시 "그전까지는 장난인 줄 알았는데 엄마 앞에서 진심을 꺼내는 모습을 보고 마음을 확실히 알게 됐다"고 덧붙였다.

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특히 47세의 나이에 품절남 대열에 합류하게 된 이규한은 그동안 결혼을 망설였던 이유와 함께 2세 계획에 대한 진지한 소신을 밝혔다.

이규한은 "가족 중에서 부모와 자식은 내가 선택할 수 없지만, 유일하게 내가 선택할 수 있는 가족이 배우자"라며 "나 역시 그런 환경에서 자랐기에 '책임'이라는 단어가 가장 중요하면서도 무서웠다"고 고백했다.

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이어 그는 "평생 한 사람을 책임질 자신이 없으면 결혼을 하지 말자는 주의였는데, 지안이를 만나 처음으로 '이 사람을 평생 책임지고 싶다'는 생각이 들었다"며 "주변에서 다들 축하해 주니 '이러려고 47살까지 혼자였구나'라는 생각이 든다"고 애정을 드러냈다.

그러면서 이규한은 2세와 출산에 대해서도 언급했다. 그는 "자식 역시 계획을 할 수 있으나 어떤 아이가 와줄지는 모르는 것"이라며 "요즘 주변에서 '결혼을 하면 다 끝날 것 같지만 결혼하는 순간부터 시작이고, 아이를 낳게 되는 순간부터 그동안의 인생은 예행연습이었고 그때부터가 진짜 시작이다'라는 조언을 많이 해준다. 경험해 보지 못한 것들을 겪으며 진짜 어른이 되어가는 느낌"이라며 설레는 마음을 감추지 못했다.

narusi@sportschosun.com