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[스포츠조선 김수현기자] 계류유산의 아픔을 겪었던 김다영이 20년 지기 절친과 동시에 임신 소식을 전하며 벅찬 감동을 나눴다.

20일 유튜브 채널 '다영아나야'에는 '20년지기 찐친과 동시에 임신하면 생기는 일'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 김다영은 20년 지기 절친의 예상치 못한 임신 소식을 듣고 놀라움을 감추지 못했다.

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두 사람 모두 임신을 간절히 기다려온 상황이었던 만큼, 김다영은 자신의 임신 사실을 어떻게 전해야 할지 고민하고 있었차에 친구로부터 먼저 '임밍아웃'을 받게 된 것.

김다영은 "제가 방금 친구에게 임밍아웃을 당했다"며 웃음을 터뜨렸다. 이에 친구에게도 자신의 임신 소식을 전하기 위해 준비한 깜짝 선물을 꺼냈다.

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김다영은 "선물이다"라며 초음파 사진을 공개했다. 이를 본 친구는 입을 가리며 놀라움을 감추지 못했고, 김다영은 "나도 12월 맘이다"라고 밝혀 감동을 더했다. 두 사람은 서로를 꼭 끌어안으며 함께 임신한 기쁨을 나눴다.

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특히 두 사람의 임신 소식은 더욱 특별한 의미를 지녔다. 계류유산을 경험했던 김다영과 시험관 시술을 진행 중이었던 친구 모두 임신을 간절히 기다려왔기 때문.

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김다영은 앞서 심장 소리를 듣지 못한 채 아이를 떠나보냈던 아픔을 털어놓은 바 있다. 이후 임신에 성공한 그는 임신 6주 0일 차에 처음으로 아기의 심장 소리를 확인했을 당시의 감격을 전하며 뭉클함을 안겼다.

한편 김다영은 SBS 아나운서 출신으로, 지난해 5월 14세 연상 배성재와 결혼했다. 계류유산의 아픔을 겪었던 그는 최근 임신 소식을 전해 많은 축하를 받고 있다.