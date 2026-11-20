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[스포츠조선 김준석 기자] 개그우먼 이은지가 밝은 예능 대세 이미지 뒤에 숨겨진 질풍노도의 중학교 사춘기 일화와 함께, 맞벌이 어머니에게 내뱉었던 뼈아픈 막말 흑역사를 솔직하게 고백했다.

20일 유튜브 채널 '도시여자대피소'에는 이은지가 출연해 '통째로 삭제하고 싶은 학창 시절'을 주제로 거침없는 입담을 펼쳤다.

이날 이은지는 어린 시절 부모님 속을 전혀 썩이지 않던 순한 아이였으나 중학교에 진학하면서 극심한 사춘기를 겪었다고 털어놨다.

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이은지는 "어릴 적 춤추는 걸 좋아했는데, 엄마가 나를 지켜보시더니 '얘가 공부로는 대학교에 갈 수 없겠구나'라고 판단하셔서 중학교 2학년 때부터 댄스스포츠 학원에 보내주셨다"고 회상했다.

문제는 집과 학원의 거리가 멀었던 점이었다. 이은지는 "다른 친구들은 부모님이 학원 앞까지 데리러 오고 챙겨주는 게 당시엔 너무 부러웠던 것 같다"며 "우리 집은 맞벌이라 데리러 오지 못하셨는데, 어느 날 엄마에게 '이렇게 케어 못 해줄 거면 나 낳지 말지'라는 심한 말을 내뱉었다"고 밝혀 현장을 충격에 빠뜨렸다.

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이어 그는 "지나고 보니 엄마도 데리러 오고 싶지 않았던 게 아니고, 맞벌이를 하고 싶어서 한 게 아니셨을 텐데 너무 죄송했다"며 "결국 성인이 되어 사회생활을 시작한 뒤에야 엄마에게 '그때 정말 미안하고 죄송했다'고 정식으로 사과를 드렸다"고 전해 뭉클함을 안겼다.

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narusi@sportschosun.com