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[스포츠조선 김수현기자] 야노시호가 남편과의 첫 만남부터 결혼까지 이어진 러브스토리를 공개해 눈길을 끌었다.

20일 야노시호의 유튜브 채널에는 '추상을 소개해 준 25년 지기 친구와 후쿠오카 당일치기 여행'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 야노시호는 추성훈을 처음 소개해 준 25년 지기 친구와 함께 여행을 떠나 과거를 추억했다.

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특히 두 사람은 추성훈과 야노시호의 첫 만남을 재현한 영상에 당시를 회상했다. 야노시호는 "결혼식 날 재현 VCR을 틀었는데 추성훈과 나, 친구가 정말 리얼하게 나온다"고 설명했다.

두 사람의 첫 만남을 담은 영상은 무려 15분 분량의 재현 드라마였다. 소개팅 당시의 상황을 그대로 재연한 영상에는 친구가 두 사람을 이어주기 위해 고군분투하는 모습부터 서로에게 호감을 느끼는 순간까지 생생하게 담겼다.

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영상 속 친구는 "시호가 추성훈을 마음에 들어 한다"며 용기를 내 추성훈에게 야노시호의 마음을 전하는 연기를 선보였다.

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당시 야노시호는 추성훈을 바라보며 속마음으로 "엄청 귀여워"라고 생각했고, 추성훈 역시 "내가 TV에서 본 거랑 조금 다른가"라며 첫인상에 대한 솔직한 마음을 드러냈다.

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이후 친구가 화장실에 가기 위해 자리를 비운 사이, 추성훈은 야노시호에게 "어떤 남자 스타일을 좋아하냐"고 물었다.

이에 야노시호는 "남자다우면서도 소년 같은 남자가 좋다. 추성훈 씨가 내 이상형이다"라고 솔직하게 고백했다. 야노시호의 직진 고백에 추성훈은 속마음으로 "아자!"라고 외치며 기뻐해 웃음을 안겼다.

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두 사람의 설렘 가득했던 첫 만남은 결국 연인으로 발전해 결혼에 골인하는 이야기로 마무리됐다. 오랜 시간이 흘러 다시 보게 된 두 사람의 풋풋한 러브스토리가 훈훈함을 자아냈다.

한편 야노시호는 2009년 이종격투기 선수 추성훈과 결혼했으며, 슬하에 딸 추사랑을 두고 있다.