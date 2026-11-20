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[스포츠조선 김수현기자] 아야네가 오는 23일 둘째 유도분만을 앞두고 남편 이지훈과 '출산 전 마지막 데이트'에 설레는 마음을 전했다.

20일 아야네는 "출산 전 마지막 데이트가 될 겨울왕국 뮤지컬"이라며 뮤지컬 '겨울왕국'을 본 후기를 전했다.

그는 "복복이는(둘째 딸 태명) 보는 내내 이리저리 쿵쿵 움직이면서 관람 잘했다"라며 아이의 근황도 전했다.

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공연 후에는 먹고 싶었던 팬케이크를 맛보며 출산 전 행복한 시간을 보냈다고 덧붙였다.

특히 아야네는 오는 23일 둘째 유도분만을 앞두고 있다며 출산을 앞둔 심경을 전했다. 그는 "둘째 낳으면 더 행복한 생활이 기다리고 있겠죠"라며 새로운 가족과 함께할 날에 대한 기대감을 드러냈다.

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이어 "정확히 D-3일 남았다"며 "첫째 때처럼 완벽히 준비 못 한 채 가는 것 같지만 어떻게 되겠지 뭐"라고 덧붙였다. 출산을 앞둔 긴장감과 설렘이 동시에 느껴지는 솔직한 고백이었다.

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한편 일본인 아야네는 2021년 14세 연상의 가수 겸 배우 이지훈과 결혼했다. 두 사람은 2024년 시험관 시술을 통해 첫째 딸 루희를 품에 안았다.

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이후 아야네는 두 차례의 유산과 네 차례의 배아 이식이라는 힘든 과정을 겪은 끝에 둘째 임신 소식을 전해 많은 축하를 받았다. 현재 둘째 출산을 앞두고 있으며, 이지훈은 KBS 2TV 토일드라마 '문무'에 출연하며 연기 활동을 이어가고 있다.