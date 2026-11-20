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[스포츠조선 김준석 기자] 성폭행 혐의로 유죄 판결을 받고 연예계에서 자취를 감췄던 배우 강지환이 숏폼 플랫폼 틱톡을 통해 복귀의 군불을 지폈으나, 하루 만에 계정 영구 삭제라는 초강수 철퇴를 맞았다.

20일 틱톡코리아에 따르면 강지환의 개인 계정은 이날 영구 정지 및 삭제 처리됐다.

틱톡코리아 측은 플랫폼 외부에서 중대한 범죄나 심각한 물의를 일으킨 이용자의 경우 계정 이용을 제한하거나 영구 퇴출할 수 있다는 자체 커뮤니티 가이드라인을 적용해 이같이 결정했다.

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앞서 강지환은 지난 19일부터 틱톡 라이브 방송을 열고 시청자들과 소통하며 틱토커 변신을 알렸다.

온라인 커뮤니티를 통해 빠르게 확산된 방송 화면 속 강지환은 헝클어진 긴 곱슬머리 차림으로 뜨개질을 하며 팬들의 댓글을 읽는 등 평온한 일상을 공유했다.

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20일 오전까지도 방송을 이어가며 온라인 활동 재개에 의욕을 보였으나, 과거 스태프 성폭행 사건 전력이 다시 수면 위로 떠오르면서 싸늘한 여론과 비판이 빗발쳤다.

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결국 복귀 시도는 24시간도 채 지나지 않아 계정 영구 퇴출이라는 불명예스러운 결말을 맞게 됐다.

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강지환은 지난 2019년 7월 경기 광주시 자택에서 당시 출연 중이던 드라마 '조선생존기'의 외주 스태프 여성 2명을 각각 성폭행하고 강제추행한 혐의로 구속기소 됐다.

이듬해인 2020년 대법원에서 징역 2년 6개월에 집행유예 3년을 확정받으며 사실상 연예계에서 퇴출당했다.

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또한 이 여파로 드라마에서 중도 하차하면서 제작사 및 전 소속사와 거액의 손해배상 청구 소송에 휘말렸으며, 각각 약 53억 8000만 원과 34억 8000여만 원을 배상하라는 법원 판결을 받은 바 있다.

narusi@sportschosun.com