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[스포츠조선 김준석 기자] 방송인 장영란이 한의사 남편의 솔직한 직설 멘트로 인해 외출 때마다 필수로 챙기게 된 애장품을 공개하며 웃음을 안겼다.

20일 방송된 채널A '언니만 따라와'에서는 장영란과 장예원이 '중국 엄친딸' 게스트 천젠과 함께 제주도로 힐링 투어를 떠나는 모습이 그려졌다.

이날 이동 중 장영란은 자신의 파우치에서 무언가를 꺼내 입안으로 쏙 넣었고, 이를 본 장예원은 "언니, 지금 뭐 드시는 거냐"며 궁금해했다.

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이에 장영란은 "공진단이다. 요새 체력이 좀 딸려서 챙겨 먹는다"며 "미안하다. 다음번에는 다 같이 먹을 수 있게 더 넉넉히 챙겨오겠다"고 너스레를 떨어 현장을 웃음바다로 만들었다.

이어 공개된 장영란의 여행 파우치 속에서는 한의사 남편의 흔적이 담긴 또 다른 '비밀 병기'가 포착됐다.

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장영란은 해당 아이템을 꺼내 들며 "남편이 어느 날 내게 '이쁜이 입에서 왜 냄새가 나지?'라고 하더라"며 "남편이 워낙 정말 솔직한 성격"이라고 폭로해 폭소를 자아냈다.

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남편의 거침없는 입냄새 직격 발언을 계기로 파우치에 구강 케어 아이템을 꼭 챙겨 다니게 됐다는 웃픈 비하인드 스토리가 공개되면서, 부부의 현실 케미가 시청자들에게 유쾌한 웃음을 선사했다.

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narusi@sportschosun.com