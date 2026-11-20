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[스포츠조선 이우주 기자] 아나운서 출신 강수정이 아들 훈육 고민을 털어놨다.

20일 강수정의 유튜브 채널에서는 '아들 키우는 집은 다 똑같나 봅니다(feat. 마이맘)'라는 제목의 영상이 게재됐다.

키즈 유튜버 마이린을 만난 강수정은 아들맘의 고민을 털어놨다. 강수정은 "저는 아들이 만으로 12살인데 진짜 제가 소리를"이라며 말을 잇지 못했다. 강수정은 "정말 오냐오냐 키웠다. 저 되게 어렵게 아이를 가져서. 이러다가 얘가 경찰을 부를 수도 있겠다는 화를 참기 위해 되게 많이 노력 한다"고 토로했다.

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강수정은 "갱년기가 왔다. 남편한테는 정말 로켓이다. 한 마디하면 화가 바로 난다. 0.1초 만에 화가 나는데 아들한테는 그래도 예전에는 화가 서서히 났는데 요새는 바로 나더라. 진짜 조심해야 될 거 같다"고 고민했다.

강수정은 "아직 애가 사춘기가 안 왔다. 아침 먹을 때 약간 저기압이 된다. 그래서 다른 엄마들은 이제 시작이라 한다. 얘가 원래 말하느라 밥을 못 먹던 애인데 말이 없어지고 '엄마 물' 이러더라"라고 토로하기도 했다. 강수정은 3번의 유산을 겪고 시험관 시술을 6번 도전한 끝에 아들을 품에 안았다.

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wjlee@sportschosun.com