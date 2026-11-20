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[스포츠조선 이우주 기자] 방송인 홍석천의 결혼식 유출 사건 전말이 공개됐다.

20일 김가연 임요환 부부의 유튜브 채널에서는 '10년 만의 폭로 결혼식에서 김가연이 홍석천 멱살 잡을 뻔한 이유'라는 제목의 영상이 게재됐다.

김가연 임요환 부부는 절친 홍석천을 집으로 초대해 식사를 대접했다. 홍석천은 부부의 결혼식에서 부케를 받을 정도로 친한 사이. 김가연은 "내 결혼식은 재미있었으면 좋겠다는 주의였다. 상상하지 못한 일들이 일어나서 색다른 재미가 돼서 재밌었다. 근데 이 인간이 분명히 비공개 결혼식이라 했는데 자기 SNS로 라이브방송을 한 것"이라고 폭로했다.

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홍석천은 "갔는데 비공개래. 비공개라는 게 식장 밖 사람들한테 공개하는 게 아니구나. 여기 있는 사람들은 공개해도 되는 거야. 그래서 라방 틀고 해야겠다고 했다. 들어오는 거 예쁘게 꾸며주려고 내 나름대로 길게 잡아줬다"고 토로했다.

김가연은 "결혼식 도중에 멱살 잡을 뻔했다. 생방하는 사람 누구냐. (비공개 결혼식은) 내가 하는 결혼식을 남들한테 보여주지 않는 것"이라 했지만 홍석천은 "그럼 뭐하러 초대하냐. 우리끼리 사진 찍잖아"라고 억울해했다.

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이에 김가연은 "그걸 왜 생방으로 했냐고 이 웬수야"라고 소리를 질렀고 홍석천도 "왜 초대하고 XX이야. 그렇게 예쁘게 해놓고. 신랑신부가 다 예쁜데 자랑해야 될 거 아니야"라고 맞서 웃음을 안겼다.

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김가연은 "그럴 수밖에 없었다. 재석이가 사회 본다 하니까 다들 오겠다고 난리였다. 그래서 지정 좌석제를 했다. 테이블에 이름을 다 해서 지정좌석제로 했다"고 밝혔다.

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wjlee@sportschosun.com