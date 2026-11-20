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[스포츠조선 김준석 기자] 성범죄 전력으로 유죄 판결을 받았던 연예인들의 온라인 복귀 시도가 잇따라 무산되고 있다.

그룹 룰라 출신 고영욱에 이어 배우 강지환까지 글로벌 숏폼 플랫폼 틱톡으로부터 계정 영구 삭제 조치를 당했다.

20일 틱톡코리아 측은 강지환의 개인 계정을 삭제했다고 공식 확인했다. 틱톡코리아 관계자는 "자체 커뮤니티 가이드라인에 따라 플랫폼 외부에서 중대하거나 심각한 범죄·위법 행위를 저지른 이용자의 계정 이용을 제한하거나 영구 정지할 수 있다"며 "이번 강지환 계정 조치 역시 해당 가이드라인을 엄격히 적용한 결과"라고 밝혔다.

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앞서 강지환은 지난 19일 틱톡 라이브 방송을 켜고 약 7년 만에 대중 앞에 모습을 드러냈다.

긴 곱슬머리 차림으로 뜨개질을 하며 시청자들과 대화를 나눈 그는 20일에도 방송을 이어가며 온라인 소통 재개에 의욕을 보였다.

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그러나 과거 성범죄 판결 이력이 다시 수면 위로 떠오르면서 싸늘한 비판 여론이 확산했고, 결국 복귀 시도를 시작한 지 불과 이틀 만에 계정 영구 퇴출이라는 철퇴를 맞게 됐다.

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강지환은 지난 2019년 경기 광주시 자택에서 드라마 '조선생존기'의 여성 외주 스태프 2명을 성폭행 및 강제추행한 혐의로 재판에 넘겨져, 2020년 대법원에서 징역 2년 6개월에 집행유예 3년을 확정받았다.

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이 사건으로 출연 중이던 작품에서 중도 하차하고 연예계 활동을 전면 중단한 바 있다.앞서 고영욱 역시 틱톡을 통해 복귀의 군불을 지피려다 하루 만에 제동이 걸렸다. 고영욱은 지난 9월 27일 개인 사회관계망서비스(SNS)에 틱톡 계정 개설 소식을 알렸으나, 바로 다음 날인 28일 계정이 전격 삭제됐다.

당시에도 틱톡 측은 청소년 대상 성범죄 전력이 확인된 이용자의 계정을 영구 정지하는 커뮤니티 가이드라인을 적용했다고 설명했다.

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고영욱은 미성년자 성폭행 및 강제추행 혐의로 2013년 징역 2년 6개월의 실형을 확정받고 2015년 만기 출소했다. 이후 2020년 개설한 인스타그램 계정이 폐쇄됐고, 2024년 유튜브 채널마저 삭제된 데 이어 틱톡 계정까지 막히면서 모든 온라인 창구가 차단됐다.

narusi@sportschosun.com