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[스포츠조선 김수현기자] 김요한이 11세 연하 오연희와의 생일 데이트에서 결혼을 향한 진지한 속내와 '신데렐라 귀가' 비하인드를 털어놨다.

20일 방송된 채널A '신랑수업2'에서는 생일을 맞은 오연희와 데이트에 나선 김요한의 모습이 그려졌다.

이날 두 사람은 '야구 레전드' 김병현이 운영하는 서울 한남동의 한 레스토랑에서 오붓한 생일 데이트를 즐겼다. 대화 중 김병현이 연애 시절과 달리 결혼 후에는 같은 집에 살게 된다고 언급하자, 오연희는 "김요한은 별로 안 좋아할 거다"라며 은근한 불만을 드러냈다.

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김요한은 최근 데이트 습관에 대해 "요즘엔 거의 신데렐라처럼 12시가 되면 '연희야 집에 가야지' 하고 묻지 않고 택시를 불러버린다"고 밝혔다. 이에 오연희는 "서운한 것보다 아쉽다"고 했고, 김요한은 "10분이든 20분이든 더 있고 싶은데 그러다 보면 좀 늦어진다"며 속내를 전했다.

오연희가 "귀가 시간이 점점 빨라진다"고 툴툴거리자, 스튜디오에서 이를 지켜보던 이승철은 "저건 요한이가 진짜 오연희를 좋아하는 거다. 큰 그림을 그리는 거다. 오연희의 부모님께 잘 보이고 싶은 거다"라고 해석했다.

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김요한은 이승철의 말에 "정확하다. 데이트를 하는 걸 부모님이 아실 텐데 처음에 연희를 늦게 보냈을 때 안 자고 기다리셨다더라. '이러면 내가 미움받겠다'는 생각에 조금 일찍 보내고 있다"고 설명했다.

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이어 오연희에게 "연희야 잘 생각해 봐라. 나는 아버님께 점수 따는 거다"라고 어필했고, 오연희는 "알고 있다. 왜 그렇게 하는지 이해는 하는데 아쉽다"고 받아쳤다.

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김병현이 "이 문제를 해결하려면 빨리 결혼하면 된다"고 조언하자 김요한은 "정답인데?"라며 너스레를 떨었다.

이전에도 여러번 결혼을 하고 싶다고 밝힌 김요한에 이어 "김요한과 진지하게 미래를 그리고 있냐"라는 질문에 오연희는 의미심장한 미소와 함께 "네. 이런 주변 분들 만나서 결혼 얘기를 하다 보니까 자연스럽게 미래를 생각하게 되는 것 같다"고 답했다.