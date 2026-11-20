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[스포츠조선 김수현기자] 김요한이 11세 연하 오연희를 위해 정성 가득한 생일 이벤트와 명품 선물, 미역국까지 준비하며 결혼을 향한 진심을 드러냈다.

20일 방송된 채널A '신랑수업2'에서는 생일을 맞은 오연희와 데이트에 나선 김요한의 모습이 공개됐다.

이날 김요한의 지인 김병현이 오연희에게 '김요한과 진지하게 미래를 생각하고 만나는 거냐'고 묻자, 오연희는 의미심장한 미소와 함께 "네. 이런 주변 분들 만나서 결혼 얘기를 하다 보니까 자연스럽게 미래를 생각하게 되는 거 같다"고 답했다.

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이어 두 사람은 김요한의 집으로 향했고, 집에 들어선 오연희는 "뭐야?!"라며 놀라움을 감추지 못했다. 김요한이 직접 꾸민 서프라이즈 생일파티가 펼쳐진 것.

스튜디오에서 이를 지켜보던 탁재훈이 "업체 하나 불렀구먼"이라고 농담하자, 김요한은 "제가 직접 꾸민 거다"라고 강조했다.

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김요한은 손수 끓인 미역국은 물론 손편지와 루이비통 백으로 생일선물까지 마련했다. 진심 어린 편지에 이어 큰 상자 속 고가의 명품 가방을 마주한 오연희는 "나 이런 선물 받아도 되냐"며 "사실 당황스러웠다. '내가 이걸 받아도 될까?' 싶었다"고 털어놨다. 이에 김요한은 "충분히 연희는 받아도 된다"며 다독였고, 오연희는 "진짜 고맙다"며 고마움을 전했다.

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특히 김요한은 오연희의 어머니를 위한 미역국도 따로 챙겨 감동을 더했다. 오연희는 "오빠가 엄마까지 챙겨줄 줄은 몰랐다. 그런 모습을 보면서 우리 부모님까지 생각하는구나 싶어서 고마웠다"며 뭉클한 마음을 내비쳤다.

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김요한이 "편지도 써줬고 미역국도 해줬고 이런 이벤트, 가방도 선물했다. 이중에 뭐가 제일 좋았냐. 그걸 위주로 다음 생일을 꾸며주겠다"고 묻자, 오연희는 "오늘 받았던 선물 중 가장 큰 선물이 있지 않나. 김요한이다. 이게 오빠 선물 받았으니까 내 마음대로 해도 되냐"며 애정 어린 재치로 화답했다.