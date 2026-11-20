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[스포츠조선 김준석 기자] 가수 윤민수의 전처 김민지 씨가 20세 성인이 된 아들 윤후와의 다정한 근황을 공개하며 애틋한 모정을 드러냈다.

20일 김민지 씨는 개인 사회관계망서비스(SNS)를 통해 아들 윤후와 함께한 일상이 담긴 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 윤후는 마트 매대 앞에서 쇼핑 카트를 끌며 진지하게 식품 성분을 살피고 있는 모습이다.

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특히 훈훈한 외모와 듬직한 피지컬로 폭풍 성장한 윤후의 반전 근황이 시선을 사로잡는다. 세련된 체크 패턴 재킷 차림으로 장을 보는 모습에서 어린 시절 '아빠! 어디가?' 속 귀여운 꼬마의 모습은 찾아볼 수 없을 만큼 어엿한 청년의 분위기가 물씬 풍긴다.

김민지 씨는 사진과 함께 "사랑에도 시간이 있구나"라는 짤막하면서도 여운이 남는 글을 덧붙여, 훌쩍 자란 아들을 바라보는 뭉클한 속내를 전했다.

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한편 김민지 씨는 가수 윤민수와 2006년 결혼해 아들 윤후를 얻었다. 두 사람은 MBC 예능 프로그램 '아빠! 어디가?'에 출연해 가족의 일상을 공개하며 많은 사랑을 받았으나, 2024년 이혼 소식을 전했다.

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narusi@sportschosun.com