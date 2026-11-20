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[스포츠조선 이우주 기자] 애프터스쿨 출신 리지가 '전현무계획4'에서 삭제되는 굴욕을 당했다.

20일 방송된 MBN '전현무계획4'에서는 애프터스쿨 출신 이주연, 레이나가 출연했다.

전현무는 "주연 씨 부모님이 우리 프로그램 애청자다"라고 밝혔고 이주연은 "맨날 보고 계시더라. 그래서 '저도 불려주면 안 되냐' 했더니 '대기자가 많다. 기다려야 한다'면서 생색을 많이 내더라. 이슈를 만들라 하더라"라고 밝혀 웃음을 안겼다.

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전현무는 "레이나 보면 그거밖에 생각 안 난다"며 산이와의 듀엣곡 '한여름 밤의 꿀'을 언급했다. 오렌지 캬라멜로도 활약했던 레이나는 "'까탈레나'도 지금도 행사 가면 부른다. 원래 '까탈레나'는 신조어다. 저희가 만든 말이다. '까탈스럽다'의 까탈이다. 거기 레나를 붙여서 '까탈스러운데 뭔가 매력 있고 친해지고 싶은 사람'이라는 의미를 만들었다"고 밝혔다.

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곽튜브는 "'까탈레나'에서 기합은 왜 넣는 거냐"며 화제가 됐던 도입부 기합에 대해 물었다. 레이나는 "연습실에서 연습하면 몇백 번 추지 않냐. 너무 지치니까 저희끼리 힘 내려고 기합이라도 넣자 한 거다. 근데 그걸 하니까 실제로 힘이 나더라"라고 밝혔다. 이어 화제가 됐던 오렌지캬라멜의 연습실 영상이 공개됐지만, 음주운전으로 자숙 중인 리지는 삭제되는 굴욕을 맞았다.

전현무는 "다시 한번 해야 하는 거 아니냐"고 재결합에 대해 물었지만 레이나는 "근데 다 흩어졌다"고 밝혔다. 이주연 역시 "모이기가 쉽지 않다"고 밝혔다.

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한편, 애프터스쿨 리지는 2021년 5월 서울 강남구 청담동 영동대교 남단 교차로 인근에서 음주 상태로 운전하다 앞서가던 택시를 들이받는 사고를 내며 벌금 1500만 원을 선고 받았다. 4년간의 자숙 시간을 가진 리지는 지난해 일본 도쿄에서 첫 솔로 팬미팅을 개최하며 복귀에 나섰다.

wjlee@sportschosun.com