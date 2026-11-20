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[스포츠조선 김준석 기자] 가수 허각이 무려 24kg에 달하는 파격적인 체중 감량에 성공한 근황과 함께, 운동 없이 살을 뺐다는 뜻밖의 비결을 공개해 웃음을 안겼다.

20일 방송된 KBS 2TV 뮤직 토크쇼 '더 시즌즈-성시경의 고막남친'에는 썸데이(Someday), 허각, 김하온(HAON), 한로로가 게스트로 출연해 풍성한 라이브 무대와 입담을 선보였다.

이날 대표곡 '나를 사랑했던 사람아'를 열창하며 변함없는 '고음 끝판왕' 면모를 입증한 허각은 한층 날렵해지고 홀쭉해진 얼굴로 무대에 올라 시선을 단숨에 사로잡았다.

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MC 성시경이 "정말 많이 홀쭉해졌다"며 놀라움을 표하자, 허각은 "그동안 욕을 너무 많이 먹었다. 가수인데 자기 관리를 못 했다는 말을 많이 들어서 독하게 마음먹고 감량한 것"이라고 다이어트에 돌입한 속내를 털어놨다.

이어 허각은 성시경의 식단 관리에 영향을 받았다고 고백했다.

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그는 "형(성시경)을 따라서 회를 위주로 먹어봤는데 솔직히 큰 도움이 된 것 같지는 않다"며 "안주가 너무 좋다 보니 오히려 술이 물처럼 술술 들어가더라"고 너스레를 떨어 객석을 폭소케 했다.

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성시경이 정확한 감량 폭을 묻자 허각은 "총 24kg을 뺐다"고 밝혀 모두를 경악게 했다. 다만 그는 이내 "방송이 나갈 때쯤에는 다시 조금 쪘을지도 모르니 20kg 감량으로 정정해도 되겠느냐"고 솔직하게 덧붙여 재치를 발휘했다.

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narusi@sportschosun.com