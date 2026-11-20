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[스포츠조선 이우주 기자] '전현무계획4' 이주연이 이상형에 대해 밝혔다.

20일 방송된 MBN '전현무계획4'에서는 애프터스쿨 출신 이주연, 레이나가 출연했다.

전현무는 "주연 씨 부모님이 우리 프로그램 애청자다"라고 밝혔고 이주연은 "맨날 보고 계시더라. 그래서 '저도 불려주면 안 되냐' 했더니 '대기자가 많다. 기다려야 한다'면서 생색을 많이 내더라. 이슈를 만들라 하더라"라고 밝혀 웃음을 안겼다.

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먹방을 위해 전날부터 굶었다는 이주연에 전현무는 "아침에 라면 안 먹었냐. 아침에 생라면을 먹는다"며 "내가 아는 걸그룹 출신 중에 제일 관리 안 한다"고 폭로했다.

이주연은 레이나와 함께 출연한 이유에 대해 "요즘 레이나랑 제일 자주 보고 얘기도 많이 한다. 우리가 예전에 여행을 갔는데 수영장에서 수영은 안 하고 남자 얘기를 몇 시간을 하다가 수영장 끝났다고 나가라더라. 그때 이후로 더 친해졌다"고 밝혔다. 레이나 역시 "둘 다 이별 직후라 속 시끄러울 때 그 여행을 간 거다. 거기서 서로 얘기를 했다"고 솔직하게 밝혔다.

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대식가가 됐다는 이주연은 "술을 마시다 보니까 그런 거 같다. 원래 술을 아예 못 마셨다. 1년에 2번 마실까 말까 정도였다"고 밝혔다. 전현무는 "복분자주를 1리터를 마신다"고 놀랐고 이주연은 "술맛이 안 난다. 근데 복분자주를 마시니까 거의 7kg이 쪘다"고 토로했다.

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보이그룹마다 한 명씩 대시를 받았다는 이주연은 "인기 많았냐 물어보길래 멤버들이 한 명 씩 다 대시를 받았다고 했다. 다른 남자그룹이 한 명 씩은 대시를 했다. 근데 나만 그런 게 아니라 했다"고 솔직히 밝혔다.

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이에 전현무는 "남자 아이돌들도 그럴 수밖에 없는 게 독보적인 매력이 있었다. 퍼포먼스도 화려하고 걸크러시 느낌이었다. 다가가기 어려운 느낌"이라 밝혔다.

이주연은 "대시까진 아니고 '걔가 널 마음에 한다더라'라고 전해 들었다. 딱히 소개팅으로 만난다거나 이런 건 쉽지 않다"며 "저희는 화장실만 가도 매니저가 따라왔다 아예 접점이 없게 하려고 감시했다"고 밝혔다. 곽튜브는 "그런 틈을 뚫는 게 연애 아니겠냐"고 했고 이주연은 "그렇게 해도 할 애들이 있다"고 인정했다. 이에 레이나는 "그 사람이 이 사람"이라며 이주연을 가리켰다.

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최근 결혼하고 싶어졌다는 이주연은 "예전에는 외모를 많이 봤는데 요즘에는 존경할 수 있는 남자가 기준이 됐다. 제가 의지를 많이 할 수 있는 남자였으면 좋겠다"고 밝혔다. 레이나가 "그럼 연상이어야겠다"고 하자 이주연은 "이제는 연하는 못 만날 거 같다"고 밝혔다.

한편, 애프터스쿨 이주연은 지드래곤과 2017년부터 지난해 4월까지 총 5차례의 열애설이 불거졌다. 지난해 재결합설까지 불거지자 지드래곤 측은 "이주연과의 열애설은 사실이 아니"라고 부인했다.

wjlee@sportschosun.com