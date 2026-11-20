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[스포츠조선 김수현기자] 34세 미혼 배우 류효영이 중학교 3학년 아들을 둔 8세 연상 '돌싱대디' 이태성에게 거침없는 직진 고백과 스킨십 공세를 펼쳤다.

20일 방송된 채널A '신랑수업2'에서는 앞선 방송에서 이태성에게 남자로서 "호감이 있다"고 공개 고백했던 류효영이 본격 데이트에 나선 모습이 공개됐다.

이날 류효영은 직접 운전대를 잡고 이태성을 리드했고, 이를 본 김요한은 "이태성 복 받았다"며 감탄했다. 류효영은 "오늘 오빠 저한테 납치된 거다. 오빠 집에 못 간다"며 이른바 '테토녀'다운 당찬 매력을 드러냈고, "기대해라. 내가 최고의 하루를 만들어주겠다"고 선언해 이태성을 미소 짓게 했다.

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이태성이 운전에 자꾸 참견하며 "내가 아끼는 사람한테 잔소리가 많다. '내 사람이다'라고 생각하면"이라고 말하자, 류효영은 곧바로 "나 아껴? 나 아끼는구나"라며 직진 화법으로 받아쳤다. 간식을 건네는 이태성에게 류효영이 "아~" 하고 입을 벌리며 달달한 기류가 이어졌다.

과거 드라마에서 호흡을 맞췄던 두 사람은 추억이 깃든 문경새재를 찾았다. 극 중 '얼음 키스' 장면을 찍었던 장소를 다시 방문한 류효영은 "오빠도 기억할 줄은 몰랐다. 반년이 지나 다시 오니 저는 설??다"고 털어놨고, 가파른 길에서는 자연스럽게 이태성의 팔을 잡으며 스킨십을 나눴다. 소원을 비는 연못 앞에서는 동전을 던지며 "이번 해 크리스마스에는 커다란 트리 앞에서 오빠랑 같이 보냈으면 좋겠다"는 바람을 전했다.

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이어 클레이사격장에 도착한 류효영은 "오빠한테 내가 잘하는 매력적인 부분을 어필하고 싶었고, 좋아하는 사람이랑 같이 해보고 싶었다"고 솔직한 마음을 밝혔다. 능숙한 사격 실력으로 특급 사수라 자부하던 이태성을 내기에서 꺾은 류효영은 "진짜 잘한다. 멋있다"는 칭찬을 끌어냈다.

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식당으로 자리를 옮긴 뒤에도 류효영의 거침없는 매력은 계속됐다. 집으로 돌아갈 생각이 없는 듯 자연스럽게 술을 주문한 류효영은 걱정하는 이태성에게 "대리 부르면 되지"라며 쿨하게 응수했다. 또한 닭다리살을 좋아한다는 류효영이 닭가슴살을 선호하는 이태성을 향해 "그럼 나 평생 닭다리살 먹는 거냐"고 묻자, 이태성은 "부끄럽다"면서도 "앞으로 어떻게 될지는 모른다"며 여지를 남겼다.

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이태성은 "집에 가서 네가 했던 말이 생각이 나더라. 바보같이 울었지 않냐. 후회도 되고"라며 "효영이가 마력이 있나 싶었다. 술술 얘기하게 만드는"이라고 속내를 전했다. 이에 류효영은 "난 목표물이 정해지면 최선을 다해서 그걸 가진다"며 "목표물은 오빠다"라고 못 박았다. 사격 내기 승리로 스킨십 소원권을 얻은 류효영에게 이태성이 "3번 입에 뽀뽀"를 고르며 놀라움을 안겼지만, 이내 "단계가 있는 거 같다"며 '손잡고 5분'으로 정정해 핑크빛 설렘을 더했다.

한편 1985년생으로 올해 42세인 이태성은 2012년 당시 7세 연상의 아내와 혼인신고를 하고 돌 지난 아들이 있다는 사실을 공개했으나, 군 복무 중이던 2015년 이혼했다. 이후 중학교 3학년 아들을 홀로 키우는 '돌싱대디'로 방송 활동을 이어가고 있다.