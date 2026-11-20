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[스포츠조선 이우주 기자] '비서진' 이서진, 김광규가 김종국의 소속사 건물에 깜짝 놀랏다.

20일 방송된 SBS '무엇이든 해줄 지니 비서진'에서는 가수 김종국의 매니저가 된 이서진, 김광규의 모습이 그려졌다.

김종국의 소속사 위치를 본 이서진은 "회사가 좋은 데 있다"며 관심을 보였다. 이에 김종국은 "회사가 특이하다. 놀이동산 같다"며 두 사람을 소속사로 데려갔다. 김종국의 소속사는 지드래곤, 송강호, 이정후 등 글로벌 스타들이 소속되어있다.

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SF 영화 촬영장 같은 비주얼의 인테리어에 김광규는 물론 이서진까지 깜짝 놀랐다. 사무실 내부에는 거대한 자연 속에 들어온 듯한 인테리어부터 여기저기 신기한 신기술, 다양한 예술작품이 곳곳에 있었다.

김광규는 "관리비도 비싸겠다"며 놀랐고 김종국은 "내가 알기로는 월세만 2억 원을 내는 것으로 알고 있다"고 밝혔다. 직원들을 만난 이서진은 "대단한 회사인 거 같다. 나사 온 줄 알았다"고 밝혀 웃음을 안겼다.

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wjlee@sportschosun.com