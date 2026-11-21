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[스포츠조선 이우주 기자] '비서진' 김종국이 사랑꾼 면모를 드러냈다.

20일 방송된 SBS '무엇이든 해줄 지니 비서진'에서는 가수 김종국의 매니저가 된 이서진, 김광규의 모습이 그려졌다.

결혼한지 1주년 됐다는 김종국에 김광규는 "기념일도 챙기냐"며 깜짝 놀랐다. 김광규는 "부부싸움 안 하냐"고 물었고 김종국은 "아직 싸울 일이 없다. 애도 없고"라고 밝혔다. 이에 김광규는 "종국이가 고집이 세지 않냐"고 이야기했고 김종국은 "결혼할 때 고집 부리면 안 된다"고 밝혔다.

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김종국은 자신이 설거지를 한다며 "아내가 요리한다고 고생했는데 멀뚱멀뚱 서있으면 안 된다. 설거지를 해야 한다"고 밝혔다.

김광규는 "김종국이 설거지하는 와이프를 째려봤다"는 소문을 언급했다. 이에 김종국은 "와이프가 설거지하는 모습을 보는데 사랑스럽게 보일 수 있지 않냐. 그래서 쳐다본 건데 아내는 오해한 거다. '내가 물을 너무 세게 틀었나?' 했다"며 "사람들이 제가 결혼하면 주위 사람들한테 잔소리를 많이 하니까 아내한테도 잔소리를 할 거라 생각하는데 부부 사이에는 절대 그러면 안 된다. 냉장고를 오래 열어놔도 다른 데를 보는 게 낫다. 못 본 척이 최고"라고 결혼 꿀팁을 전했다.

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김종국은 두 사람에게 결혼을 적극 추천하며 "결혼하면 진짜 내 편이 딱 한 명 생기지 않냐. 일에 대한 목적성도 생긴다. 결혼 안 했을 때는 막연한데 결혼하면 명확해진다. 사람이 목적 있고 없고 차이가 다르다"고 밝혔다.

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이서진은 "종국이는 아내 닮은 애를 원할 거 같다"고 이야기했고 김종국은 "무조건 아내를 닮아야 한다. 외모가 무조건 아내를 닮았음 좋겠고 무조건 아들이었으면 좋겠다. 예전에 딸 얘기도 했는데 딸을 키우면 너무 조심스럽게 키워야 될 거 같고 아들은 강하게 키워도 될 거 같다. 가정교육을 제대로 시키겠다"고 예고했다.

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wjlee@sportschosun.com