Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김준석 기자] 첫 방송을 앞둔 tvN 새 예능 프로그램 '보검매직컬2'가 음주운전 물의를 빚은 출연자 고경표의 흔적을 사실상 지워낸 홍보 영상을 공개하며 정면 돌파에 나섰다.

20일 tvN 공식 사회관계망서비스(SNS) 계정에는 오는 29일 첫 방송을 앞둔 '보검매직컬2'의 신규 티저 영상이 게재됐다.

공개된 영상 속에는 미용실 앞치마를 나란히 착용한 박보검과 이상이가 "편견 1도 없는 보검이네", "너무 또 진하게 하면 안 돼"라는 재치 있는 자막과 함께 유쾌한 티키타카를 주고받는 모습이 담겼다.

Advertisement

무엇보다 시선을 사로잡은 대목은 기존 3인 체제로 촬영됐던 원본 영상에서 고경표가 자취를 감췄다는 점이다. 프레임 좌측 끝에 고경표의 어깨 끝부분만 아주 미세하게 스칠 뿐, 과감한 화면 크롭 편집을 통해 애초에 박보검과 이상이 두 사람만 촬영한 듯한 자연스러운 투샷을 완성했다.

게시물 본문과 해시태그 역시 박보검과 이상이의 이름만 표기되며 고경표의 흔적을 철저히 지웠다.

Advertisement

시골 바다 마을 헤어숍의 특별한 여름 이야기를 다룬 '보검매직컬2'는 최근 고경표의 음주운전 추돌사고 사실이 알려지면서 방송 전부터 거센 악재를 맞았다.

Advertisement

대중의 싸늘한 비판 여론이 이어지자 제작진은 고심 끝에 고경표의 출연 분량을 최대한 들어내기로 결정했고, 첫 방 9일 전 공개된 이번 홍보 영상은 제작진의 강도 높은 '통편집' 의지를 확인시켜 주었다.

Advertisement

영상을 접한 누리꾼들은 "고경표가 흔적도 없이 깔끔하게 사라졌다", "구도가 전혀 어색하지 않아 재촬영한 줄 알았다", "박보검과 이상이 두 사람의 티키타카 케미만으로도 충분히 기대된다" 등 제작진의 발 빠른 대처에 호응을 보냈다.

한편, 박보검과 이상이가 이끄는 tvN '보검매직컬2'는 오는 29일 일요일 오후 7시 45분 첫 방송된다.

Advertisement

narusi@sportschosun.com