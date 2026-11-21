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[스포츠조선 김준석 기자] 그룹 클릭비 멤버 김상혁이 과거 연습생 시절 겪었던 가혹한 체벌 실태를 폭로하며 충격적인 뒷이야기를 털어놨다.

19일 유튜브 채널 '클릭비'에는 멤버들은 과거 연습생 시절 엄격했던 훈련 분위기와 체벌이 일상화되어 있던 아찔한 기억을 소환했다.

김상혁은 당시 주로 대걸레 자루로 체벌을 받았다며 "엉덩이에 피가 날 정도였다"고 고백해 충격을 안겼다.

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우연석 역시 "피가 너무 많이 나서 매니저 형이 밤에 자고 있을 때 몰래 와서 연고를 발라주곤 했다"며 "매니저 형이 때린 게 아니라 안무 연습 도중 동작을 한 번 틀릴 때마다 안무 단장님께 끝도 없이 맞았던 것"이라고 당시 상황을 생생하게 증언했다.

제작진이 "얼굴도 때렸느냐"고 묻자 하현곤은 "얼굴을 때리면 바로 사장님한테 재떨이가 날아온다"며 살벌했던 현장 분위기를 덧붙였다.

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반면 유호석은 "사실 나는 연습생 때 단 한 번도 맞아본 적이 없다"고 털어놔 멤버들의 부러움을 샀다.

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이에 김상혁은 "너는 나 때문에 산 거다. 내가 없었으면 네가 겁나 맞았을 것"이라고 받아쳐 폭소를 자아냈다.

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이어 멤버들이 '연습생 시절 가장 많이 혼난 멤버'로 만장일치 김상혁을 지목하자, 그는 "단연코 내가 1등"이라며 순순히 인정했다. 김상혁은 "다른 멤버들은 다 어느 정도 음악에 뜻이 있던 친구들이었지만, 나는 아무 생각이 없는 아이였다"며 "회사에서 밥을 사 먹으라고 식권을 주면 식당 사장님께 '우리 밥 먹은 걸로 해주시고 현금으로 1천 원씩만 빼고 달라'고 부탁해 그 돈으로 매일 PC방에 갔었다"고 고백해 웃음을 더했다.

narusi@sportschosun.com