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[스포츠조선 김준석 기자] 의사 겸 방송인 여에스더·홍혜걸 부부가 튀르키예(터키) 이스탄불 여행 중 전통 커피점으로 노후 수명과 사업 운세, 부부 궁합을 점쳤다가 뜻밖의 점괘에 환호와 폭소를 터뜨렸다.

20일 유튜브 채널 '여에스더의 에스더TV'에는 이스탄불 골든혼 해변을 찾은 여에스더와 홍혜걸이 현지 전통 커피를 마신 뒤 잔 바닥의 찌꺼기 모양을 인공지능(AI)으로 해석하는 이색 점술 체험기가 공개됐다.

먼저 잔을 뒤집은 홍혜걸은 ▲아내 여에스더의 수명 ▲반려견 이후 골든 리트리버 추가 입양 여부 ▲건강기능식품 회사 '에스더포뮬러'의 연 매출 1조 원 돌파 가능성 등 세 가지 질문을 던졌다.

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해석 결과는 놀라웠다. 점괘에는 "잔 벽면 위쪽 줄기가 끊기지 않고 뻗어 있어 잔치레와 상관없이 90세를 훌쩍 넘어 100세 가까이 장수할 기운"이라는 풀이가 나왔다. 평소 기력이 없다며 엄살을 부리던 여에스더는 "아흔까지 살 것 같아 괴롭다고 했는데 100세라니 망했다"며 웃음을 터뜨렸다.

이어 사업 운세에서는 "해외 판로 개척과 플랫폼 확장을 통해 목표치인 연 매출 1조 원 고지에 다가갈 강력한 상승운이 들어와 있다"는 낭보가 전해져 여에스더를 환호케 했다. 다만 과도한 사업 확장 시 스트레스와 건강 관리가 발목을 잡을 수 있다는 현실적인 조언도 덧붙여졌다.

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반면 여에스더의 커피점 질문은 한층 파격적이었다. 여에스더는 홍혜걸을 앞에 두고 ▲남편 홍혜걸의 수명 ▲올해 30세인 둘째 아들의 연애·결혼운에 이어 "내 인생에 홍혜걸 말고 브레드 피트 같은 젊고 멋진 남자를 만날 수 있을까"라는 돌발 질문을 던져 현장을 초토화했다.

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점괘 풀이에서 홍혜걸의 수명은 "잔병치레에 예민하지만 타고난 기운이 튼튼해 80대 후반에서 90대 중반"으로 나타났다. 여에스더보다 8세 연하인 홍혜걸이 오히려 아내보다 일찍 세상을 떠난다는 풀이가 나오자, 여에스더는 "내가 조금 더 살다가 죽겠다"고 너스레를 떨어 폭소를 자아냈다.

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둘째 아들에 대해서는 "서른 초중반 무렵 본인의 성향과 결핍을 따뜻하게 보듬어 줄 짝을 만나 안정적이고 깊은 사랑을 누릴 운"이라는 축복의 점괘가 나왔다.

마지막 '브레드 피트급 남자' 질문에는 "바닥을 꽉 채운 묵직한 웅덩이가 바로 남편 홍혜걸의 자리"라며 "현실에서 그 자리를 비집고 들어올 다른 남자는 없으며, 브레드 피트는 TV 화면과 상상 속에서만 즐기고 홍혜걸과 티격태격하며 백년해로하는 것이 운명의 설계도"라는 단호한 결론이 내려졌다.

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이에 홍혜걸은 "내가 너를 꽉 잡고 있다고 나오지 않느냐"며 의기양양해했고, 여에스더는 "이번 생은 어쩔 수 없다"며 체념 섞인 웃음으로 유쾌한 부부 케미를 뽐냈다.

narusi@sportschosun.com