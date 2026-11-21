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[스포츠조선 이우주 기자] 아나운서 출신 강수정이 아들 고민을 털어놨다.

20일 강수정의 유튜브 채널에서는 '아들 키우는 집은 다 똑같나 봅니다(feat. 마이맘)'라는 제목의 영상이 게재됐다.

키즈 유튜버 마이린을 만난 강수정은 사춘기 아들 육아 고민을 털어놨다. 이에 마이린은 "저도 아들이랑 말싸움도 많이 하고 말은 안 한 적도 있다. 문고리 잡고 서로 문을 닫아라, 열어라 하면서 1시간 동안 대치한 적 있다. 그때가 코로나19 때라 온라인 수업을 했는데 애들이 PC로 수업을 듣다 보면 딴짓을 진짜 많이 한다. 근데 줌 켜놨으니까 엄마가 들어오면 안 된다더라. 그래서 실랑이를 했다"고 밝혔다.

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강수정은 "우리 애는 중학생이다. 얘네들은 노트북을 들고 다닌다. 학교에다가 돈을 얼마를 받아놓고 교과서도 안 주냐고 얘기할 뻔 했다. 교과서를 안 준다. 내가 슬쩍 보면 창 수십 개가 있다. 그걸 하나하나 체크할 수도 없고 '걸리기만 해봐라' 하면서 맨날 협박한다"고 토로했다. 강수정은 "정직하고 순하고 나의 사랑인 줄 알았는데 거짓말쟁이로 자라나고 있어서 걱정이다. 하지만 사랑한다 제민아"고 밝혀 웃음을 안겼다.

강수정은 "저희 아들이 까막눈이었다. 초등학교 입학 두 달 전에 알파벳 쓰는 거 하더니 책을 읽더라. 선행이 좋은 게 아니라는 걸 느꼈다. 정말 짧은 시간에 애가 확 배운다"며 "저는 그러면서 불안한 게 있다. 다행히 공부는 지금까지 잘 따라오고 있다"고 교육에 대해서도 고민을 털어놨다.

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한편, 강수정은 2008년 금융업계 종사자와 결혼, 슬하 아들 하나를 두고 있다. 홍콩과 한국을 오가며 지내는 강수정은 지난해 아들 제민 군이 홍콩의 명문학교인 차이니즈 인터내셔널 스쿨(CIS)에 합격했다고 알려 화제가 됐다.

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wjlee@sportschosun.com