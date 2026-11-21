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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 이세창이 미모의 딸을 자랑했다.

이세창은 20일 "퇴원 후 가윤이와 성수동 다녀왔어요"라는 글과 함께 한 편의 영상을 게재했다.

공개된 영상 속에는 딸 이가윤과 부녀 데이트를 즐기는 이세창의 모습이 담겼다. 쇼핑 데이트에 나선 이세창은 쇼핑 데이트에 나선 이세창은 "지금 입고 있는 코트는 4년 전에 제가 사준 코트인데 너무 오래돼서 코트도 사고 겨울용 어그부츠를 찾고 있다"고 밝혔다.

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김연아를 닮은 미모의 딸에 팬들의 반응은 폭발했다. 이에 이세창의 지인은 "가윤이는 연예인 안 시키기엔 너무 아깝다"고 댓글을 남겼고 이세창은 "현재 배우 생활한다"고 자랑했다.

이세창의 딸 이가윤은 2023년 한국예술종합학교 연기과에 합격한 재원이다. 이세창의 전처이자 미스코리아 김지연은 이가윤이 한예종 연기과에 합격한 것은 물론 성신여대 미디어영상연기학과에 차석으로 합격했다고 밝혀 화제가 됐다.

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지난 5월 KBS1 예능 '황신혜의 같이 삽시다'에 출연한 김지연은 이가윤이 광고 쪽으로 데뷔했다고 밝히기도 했다.

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한편, 배우 이세창은 2003년 미스코리아 출신 김지연과 결혼, 슬하 딸 이가윤을 뒀으나 2013년 이혼했다. 이후 이세창은 2017년 13살 연하의 아크로바틱 배우 정하나와 재혼했다.

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wjlee@sportschosun.com