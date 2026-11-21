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[스포츠조선 이우주 기자] 아나운서 출신 조충현이 KBS 퇴사 후 힘들었던 시기를 고백했다.

20일 유튜브 채널 '너의한'에서는 '충현이는…너무 예의가 발라'라는 제목의 영상이 게재됐다.

게스트 조충현을 만난 이상민은 "충현이랑 프로그램 같이 한다. 이렇게 보면 좀 넘치게 예의가 바르다"고 밝혔다. 이에 조충현은 "형님이랑 일하게 된 시기가 굉장히 힘들다가 간만에 제가 하고 싶은 일을 재밌게 하는 시기였다. 너무 재밌었다"고 밝혔다.

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조충현은 "19년도에 회사를 나왔는데 나오자마자 코로나도 있었고 여러가지가 있었다. 외부요인이 이렇게 되니 막혔다. 막히다 보니 모든 게 스톱이 되고 일이 없었던 시기가 꽤 있었다"고 털어놨다.

이상민은 "결혼하고 나서 일이 없으면 진짜 비참하다"고 안타까워했고 조충현은 "아내와 결혼하고 초반에는 사이가 좋지 않았다. 많이 싸웠다. 22년도에 아기 태어나면서 같이 좋아지면서 형님과 촬영을 한 게 그런 인연이 됐다"고 밝혔다.

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KBS 아나운서 출신 조충현과 김민정은 2016년 결혼, 슬하 아들 하나 딸 하나를 두고 있다. 하지만 두 사람은 지난해 tvN STORY '김창옥쇼'에 출연해 이혼을 고민하며 별거까지 했다고 밝힌 바 있다. 김민정은 "저는 진짜 헤어질 결심까지 하고 별거까지 했었다. 안 써 본 방법이 없다. 그래서 공부를 했다. 남편을 이해해보고자 공부를 시작했다. 대학원과정 가족 상담 석사 공부를 했고 졸업했다"고 밝혔다.

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wjlee@sportschosun.com