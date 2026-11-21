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[스포츠조선 이우주 기자] AOA 출신 지민이 열애를 의심케 하는 사진으로 관심을 모으고 있다.

지민은 20일 "사장님이 너무 다정해요"라는 글과 함께 한 남성의 사진을 게재했다. 이어 지민은 해당 남성과 서로 마주보고 있는 사진을 게재하기도. 사진 속 남성은 지민을 사랑스러운 듯 바라보고, 지민은 그런 남성을 자신의 휴대폰에 담았다. 또 지민은 남성의 사진에 하트 이모지를 붙이기도 했다.

두 사람의 다정한 모습은 여기서 끝나지 않았다. 지민은 남성과 나란히 서서 팔짱을 낀 채 거울 셀카를 촬영한 사진까지 공개했다. 자연스러운 스킨십은 물론 서로를 향한 다정한 분위기가 고스란히 담기면서 두 사람의 관계에 궁금증이 쏠리고 있다.

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특히 지민이 남성을 향해 애정 어린 반응을 보인 데 이어 스킨십이 담긴 사진까지 공개하면서 일각에서는 열애를 암시한 것이 아니냐는 추측도 나오고 있다. 다만 지민은 해당 남성과의 구체적인 관계에 대해서는 별다른 설명을 덧붙이지 않았다.

한편, 지민은 2012년 AOA 멤버로 데뷔했으나 2020년 권민아의 왕따 가해 폭로로 그룹을 탈퇴했다. 이후 활동을 중단한 지민은 2022년 JTBC '두 번째 세계'를 통해 방송에 복귀, 현재 솔로 가수로 활동 중이다.

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wjlee@sportschosun.com