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[스포츠조선 김수현기자] 가수 겸 배우 채정안이 라이브 무대 도중 가사를 잊고 퇴장했던 과거 방송사고와 '테크노 여신' 활동 비하인드를 솔직하게 털어놨다.

지난 19일 이혜영의 유튜브 채널에는 '테크노 여신 비하인드'라는 제목의 쇼츠 영상이 공개됐다.

이날 이혜영은 "여러분 진짜 그 방송 장면 봐야 된다"며 채정안의 과거 무대 영상을 소환했다.

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이혜영은 "라이브에서 가사를 까먹어서 '감사합니다!' 이러고 들어갔다"고 폭로해 폭소를 자아냈고, 뒤이어 '가수를 은퇴하게 된 무대'라는 자막과 함께 당시 실제 방송 장면이 공개됐다.

이에 채정안은 "나 지금도 그 가사 못 외운다"고 쿨하게 인정하며 당시를 회상했다.

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그는 "그래도 우리는 아무튼 솔로 가수를 했지 않나. 나는 내가 노래를 못한다고 생각도 안 했고 록 발라드 이런 거 하려고 했다"고 밝혔다.

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이어 "나는 고등학교 때 성악을 전공했다. 그 당시에 우리 학교에서는 노래를 발표하고 이런 거에 익숙했는데 갑자기 테크노를 시키는 거다"라며 "그래서 마돈나 뮤직비디오 보면서 춤도 추고 홍대 클럽도 갔다"고 '테크노 여신'이 되기까지의 반전 준비 과정을 전해 웃음을 더했다.

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한편 채정안은 2005년 결혼했으나 2007년 이혼했다.