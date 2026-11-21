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[스포츠조선 김수현기자] 방송인 김구라의 아들 그리가 생일을 맞아 여자친구와 함께한 호캉스 일상을 공개하며 애정을 과시했다.

그리는 20일 자신의 유튜브 채널 '김그리'에 '우리도 부부 프로그램 준비해야지??'라는 제목의 영상을 게재했다.

이날 그리는 생일을 기념해 여자친구와 서울 강서구의 한 호텔에서 호캉스를 즐겼다. 두 사람은 호텔에 체크인한 뒤 함께 사진을 찍고 오붓한 시간을 보냈다.

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특히 그리는 평소 자신의 유튜브 채널에 달리는 시청자들의 댓글을 언급해 눈길을 끌었다.그리의 여자친구는 얼굴은 공개되지 않았지만 목소리로 출연하며 다정한 연인의 일상을 보여주고 있다.

그리는 "'여자친구분 너무 부럽다. 그리같이 다정한 사람 만나서'라는 댓글이 있었다"며 "이 영상이 나가고 나면 사람들이 나를 부러워할 것 같다. 저렇게 착한 여자친구를 만나서 너무 부럽다고"이라고 너스레를 떨었다. 여자친구를 향한 애정과 함께 유쾌한 입담을 드러낸 것.

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한편 그리는 현재 여자친구와 공개 열애 중이다. 두 사람의 교제 사실은 지난 3월 그리가 여자친구와 함께 남창희의 결혼식에 참석한 모습이 공개되며 알려졌다.

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이후 그리는 지난 5일 방송된 E채널 예능프로그램 '서인영의 유행꼰대'에서 "결혼 편으로 또 불러달라. 결혼 준비하고 있다"고 말해 결혼설에 불을 지폈다.

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하지만 소속사 브랜뉴뮤직은 그리의 결혼설에 대해 "사실무근"이라며 "방송을 위해 했던 발언이 오해를 낳은 것 같다"고 선을 그었다. 여자친구와 교제 중인 것은 사실이지만 실제 결혼을 준비하고 있는 것은 아니라는 설명이다.