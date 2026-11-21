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[스포츠조선 김수현기자] 가정의학과 전문의 민혜연이 결혼 8년 만에 임신 소식을 전한 가운데, 남편 주진모와의 유쾌한 촬영 현장과 생일 데이트 일상을 공개했다.

20일 유튜브 채널 '의사 혜연'에는 '(까꿍) 둘이 하는 마지막 데이트일지도 몰라요.'라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 낮 민혜연은 '노닥 골프' 채널 촬영 일정을 소화하기 위해 동행한 주진모의 수수한 차림을 보고 폭소를 터뜨렸다.

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민혜연은 "저는 풀메이크업인데 남편은 산책 나온 것 같다"며 "나는 1시간 동안 열심히 머리를 하고 풀메이크업을 했는데 남편은 모자를 쓰면서 '그래 가자' 하는 거다"라고 폭로했다.

이어 "너무 놀라서 '오빠 유튜브 찍는데 그러고 갈 거야?' 그랬더니 '어때? 유튜브잖아' 이러더라. 그래서 '평생 남을 텐데 그 꼴로 가도 되겠냐' 했더니 괜찮다더라. 드라이도 안 했다"고 덧붙여 웃음을 자아냈다.

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민혜연이 "옷도 뭐냐. 브랜드는 있는 거냐"고 타박하자, 주진모는 "여보가 사준 거다"라고 받아쳐 유쾌한 부부 케미를 드러냈다.

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주진모의 다정한 면모도 눈길을 끌었다. 식사 자리에서 주진모가 "병원에서는 날것도 못 먹게 하더라"며 임신 초기인 민혜연의 식단에 대해 우려를 표하며 걱정하자, 민혜연은 "익힌 건 먹을 수 있다"며 안심시켰다.

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이후 두 사람은 주진모의 생일을 맞아 스테이크 레스토랑을 찾아 오붓한 데이트를 즐겼고, 영상 말미에는 다음 회차 예고와 함께 뱃속 아이의 초음파 사진이 살짝 공개돼 훈훈함을 더했다.

앞서 주진모·민혜연 부부는 2019년 6월 11세 나이 차를 극복하고 결혼한 뒤, 결혼 8년 차 만에 첫 아이 임신 소식을 전해 많은 축하를 받았다.

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민혜연은 당시 "둘이 알콩달콩 사는 게 좋다고 마냥 미뤄왔었는데, 막상 결혼 8년 차가 되고 나이도 있다 보니 초여름쯤 둘이 진지하게 다시 이야기하게 됐다"며 "올 한 해 노력해 보자 이야기하고 바로 기다린 듯이 저희를 찾아와줘서 저희도 좀 놀라고 정신없지만 감사하고 기쁜 마음으로 준비하고 있다"고 벅찬 소감을 전했다.

한편 1999년 영화 '댄스 댄스'로 데뷔한 주진모는 2019년 SBS 드라마 '빅이슈' 이후 연기 활동을 쉬고 있다. 서울대학교 의과대학 출신인 민혜연은 유튜브 채널 등을 통해 대중과 활발히 소통 중이다.