Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김수현기자] 34세 미혼 배우 류효영이 중학교 3학년 아들을 둔 8세 연상 '돌싱대디' 이태성에 화끈한 직진 매력을 뽐냈다.

20일 방송된 채널A '신랑수업2'에서는 류효영이 문경새재로 여행 데이트를 떠난 모습이 그려졌다.

앞선 방송에서 이태성에게 남자로서 "호감이 있다"고 고백했던 류효영은 직접 운전대를 잡고 "오늘 오빠 저한테 납치된 거다. 오빠 집에 못 간다"며 당찬 매력을 드러냈고, 김요한은 "이태성 복 받았다"며 감탄했다.

Advertisement

이태성이 "아끼는 사람한테 잔소리가 많다. '내 사람이다'라고 생각하면"이라고 말하자, 류효영은 곧바로 "나 아껴? 나 아끼는구나"라고 받아치며 간식까지 함께 나눠 먹는 달달한 분위기를 연출했다.

과거 드라마에서 호흡을 맞췄던 두 사람은 추억이 깃든 문경새재의 '얼음 키스' 촬영지를 재방문했다. 류효영은 이태성의 팔을 자연스럽게 잡는 스킨십과 함께, 연못에 동전을 던지며 "이번 해 크리스마스에는 커다란 트리 앞에서 오빠랑 같이 보냈으면 좋겠다"는 소원을 빌었다.

Advertisement

이어 클레이사격장에서는 능숙한 사격 솜씨로 이태성을 꺾고 "좋아하는 사람이랑 같이 해보고 싶었다"고 솔직하게 고백했다.

Advertisement

식당으로 자리를 옮긴 류효영은 자연스럽게 술을 주문하며 "대리 부르면 되지"라고 쿨하게 말했고, 닭가슴살을 좋아하는 이태성에게 "그럼 나 평생 닭다리살 먹는 거냐"며 돌직구를 던졌다.

Advertisement

이에 이태성이 "앞으로 어떻게 될지는 모른다", "효영이가 마력이 있나 싶었다"며 마음을 열자, 류효영은 "목표물은 오빠다"라고 못 박아 설렘을 자아냈다.

한편 1985년생으로 올해 42세인 이태성은 2012년 혼인신고 후 아들을 얻었으나 2015년 이혼해 현재 중학교 3학년 아들을 홀로 키우고 있다.

Advertisement

류효영은 티아라 출신 류화영과 쌍둥이로, 류화영은 언니의 축하 속에 지난 9월 결혼했다.