유튜브 채널 'Mnet K-POP'

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[스포츠조선 정유나 기자] 미스코리아 출신 방송인 최미나수가 추위 속에서 얇은 드레스 차림으로 레드카펫 진행을 이어간 모습이 공개돼 안타까움을 사고 있다.

최미나수는 지난 20일 일본 오사카 교세라돔에서 열린 '2026 MAMA AWARDS' 레드카펫 행사에 MC로 나섰다. 이날 그는 이대휘와 함께 진행을 맡아 아티스트들을 맞이했다.

문제는 야외에서 진행된 행사 환경이었다. 최미나수는 등과 어깨, 팔 일부가 드러나는 얇은 화이트 홀터넥 드레스를 입고 약 1시간 동안 레드카펫 현장을 지켰다. 별다른 방한 의상 없이 찬 바람을 맞으며 인터뷰를 이어간 탓에 추위를 견디지 못하는 모습이 고스란히 포착됐다.

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공개된 영상 속 최미나수는 마이크와 진행 카드를 든 손을 연신 떨었으며, 몸을 움츠리거나 말을 더듬기도 했다. 인터뷰를 진행한 전 배구선수 김연경이 그에게 "괜찮냐"고 물으며 걱정하는 장면까지 담겼다.

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실제 일본 기상청 자료에 따르면 이날 오사카의 평균 기온은 10.3도였으며, 최저 기온은 8.7도까지 내려갔다. 현장을 찾은 관객들이 두꺼운 외투를 착용한 모습과도 대비됐다.

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방송 화면과 온라인에 공개된 영상이 확산하면서 최미나수의 의상을 둘러싼 지적도 쏟아졌다. 누리꾼들은 "이 추위에 저런 옷을 입히다니 너무하다", "저 드레스면 퍼, 조끼를 입었어야하는거 아닌가", "야외에서 한 시간 넘게 진행하는데 방한 대책이 없었나", "무조건 감기 걸릴 듯" 등의 반응을 보이며 그녀를 걱정했다.

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반면 추운 날씨에도 영어 진행을 비롯해 맡은 역할을 무사히 소화한 최미나수를 향한 응원도 이어졌다.

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jyn2011@sportschosun.com