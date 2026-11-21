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[스포츠조선 정유나 기자] '신랑수업2' 이태성이 류효영과 첫 데이트를 하며 '5분 손잡기'까지 시도해 설렘을 한도초과시켰다.

20일 방송된 채널A '신랑수업2'(배한수 CP/임정규 PD)에서는 이태성이 류효영의 주도로 둘만의 데이트를 하며 핑크빛 급물살을 타는 모습이 펼쳐졌다.

이날 이태성-류효영의 첫 데이트가 펼쳐졌다. 이날 류효영은 직접 차를 몰아 이태성을 경북 문경새재로 데려갔다. 그곳은 두 사람이 전작에서 호흡을 맞췄던 추억의 촬영지였다. 이태성은 첫 만남부터 키스신을 찍어야 했던 장소로 가서 당시의 상황을 디테일하게 떠올려 류효영을 설레게 했다. 뒤이어 류효영은 자신의 취미인 '클레이 사격장'으로 가서 '소원권'을 건 내기를 제안했다. 이태성은 "나 특급 사수 출신이야!"라고 큰소리쳤으나 '테토녀' 류효영이 압승해 소원권을 따냈다. 이태성은 "효영이가 사격을 능숙하게 하는 모습이 진짜 멋있었다"며 '엄지 척'을 보냈다.

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저녁 때가 되자, 이태성은 두 사람이 촬영 때 자주 갔던 추억의 식당을 찾았다. 사장님도 이들을 알아보며 반갑게 맞아줬고, 이태성은 맛있게 식사를 했다. 이때 류효영은 흐뭇한 미소와 함께 "다음엔 내가 요리해주겠다. 나 한식 잘한다", "오빠는 요리 잘하는 여자를 만나야겠다. 바로 나!"라고 플러팅 했다.

이태성이 쑥스러워하자 류효영은 "지난번 나와의 만남 이후 내 생각이 난 적 있어?"라고 돌직구 질문을 전졌다. 이태성은 "집에 가서 바로 생각나던데? 나는 왜 네 앞에서 바보같이 울었을까.. 효영이에게 술술 얘기하게 만드는 마력이 있나?"라고 털어놨다. 이에 류효영은 "오빠는 리드하는 여자가 좋아? 리드하게 만드는 여자가 좋아?"라고 물었다. 그는 "상대에게 맞춰주느라 그런 생각 자체를 해본 적이 없다"면서도 "나도 모르게 (효영이의 리드에) 스며든다. 어느 순간 네가 시키는 걸 하고 있더라"고 답했다.

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핑크빛 기류 속, 류효영은 "아까 따놨던 소원권을 생각하고 있는데 오빠가 세 가지 중 고르면 된다"고 말했다. 이어 "1번은 '공주님 안기' 5분, 2번 손잡기 5분, 3번 입에 뽀뽀!"라고 선포했다. 이태성은 "답은 정해졌다. 3번으로~"라고 역공(?)해 류효영을 놀라게 했다. 그러나 이내 이태성은 "효영이를 당황시키는 것도 재밌네"라면서 "아직은 단계가 있는 것 같다. 한 걸음씩 다가가는 의미로 손을 잡자"라고 스윗하게 말했다.

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류효영은 "그럼 제 옆자리로 오세요"라며 웃었고, 두 사람은 살짝 손을 잡았다. 류효영은 "이렇게 손을 잡으니 내 마음이 더 확실해졌다. 앞으로의 날들이 기대된다"고 해 이태성은 물론 보는 이들마저 미소 짓게 만들었다.

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jyn2011@sportschosun.com