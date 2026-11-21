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[스포츠조선 이지현 기자] 오는 12월 결혼을 앞둔 배우 지예은과 댄서 바타가 커플 댄스로 달달한 예비부부의 일상을 공개했다.

바타는 지난 20일 자신의 SNS에 "예은이랑 시네마 챌린지. 따라 할 사람!!!"이라는 글과 함께 짧은 영상을 게재했다.

공개된 영상에는 바타와 지예은이 야외 놀이터에서 나란히 춤을 추는 모습이 담겼다. 바타는 비니에 오버사이즈 재킷과 검은색 바지를 착용했고, 지예은은 모자를 뒤로 쓴 채 회색 코트와 청바지를 매치해 편안한 커플룩 분위기를 연출했다.

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두 사람은 음악에 맞춰 팔을 흔들고 발을 구르며 유쾌한 댄스를 선보였다. 특히 전문 댄서인 바타 못지않게 안무를 소화하는 지예은의 모습이 눈길을 끌었다. 서로를 바라보며 장난스럽게 춤을 추는 두 사람의 자연스러운 호흡에서는 결혼을 앞둔 예비부부의 설렘이 고스란히 전해졌다.

지예은 역시 해당 게시물에 "헤헤"라는 댓글을 남기며 애정을 드러냈다.

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두 사람이 선보인 춤은 바타가 리더로 활동 중인 댄스 크루 위댐보이즈(WeDemBoyz)의 신곡 'CINEMA(시네마)' 챌린지다.

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위댐보이즈는 지난 9일 첫 번째 싱글 'CINEMA'를 발매하며 본격적인 음악 활동에 나섰다. 그동안 다른 가수들의 음악에 맞춰 안무를 제작해 온 위댐보이즈가 자신들의 춤을 위해 직접 음악을 만들었다는 점에서 의미가 남다르다.

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'CINEMA'는 강렬한 808 베이스와 드럼 머신 리듬이 특징인 트랩 기반 힙합곡이다. 글로벌 프로듀서 채즈 잭슨이 작곡에 참여했으며, 위댐보이즈 멤버 인규가 작사를 맡았다. 래퍼 소코도모와 브라이언 체이스도 함께해 완성도를 높였다.

특히 위댐보이즈는 2022년 Mnet '스트릿 맨 파이터'에서 준우승을 차지하며 대중적인 인지도를 얻은 댄스 크루다. 이번 신곡을 통해 안무뿐 아니라 음악과 영상으로도 활동 영역을 넓혔다.

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한편 지예은과 바타는 오는 12월 12일 결혼식을 올릴 예정이다. 앞서 바타는 MBC '전지적 참견 시점'에 출연해 지예은이 자신의 있는 그대로의 모습을 사랑해 준다며 결혼을 결심한 이유를 밝힌 바 있다. 결혼을 약 3주 앞둔 두 사람은 이번 댄스 챌린지를 통해 변함없는 애정을 과시했다.

olzllovely@sportschosun.com