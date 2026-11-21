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[스포츠조선 박아람 기자] 배우 김수현의 사생활 논란으로 불거진 광고 계약 분쟁에서 소속사 골드메달리스트가 쿠쿠 측에 약 8억7천500만 원을 배상해야 한다는 법원의 1심 판결이 나왔다.

서울중앙지법 민사합의25부는 쿠쿠전자와 쿠쿠홈시스 등이 김수현과 소속사를 상대로 제기한 20억 원대 손해배상 소송에서 원고 일부 승소 판결을 내렸다.

재판부는 골드메달리스트가 쿠쿠전자에 약 2억6천만 원, 쿠쿠홈시스에 약 6억1천만 원을 지급해야 한다고 판단했다. 반면 김수현 개인에 대한 손해배상 청구와 쿠쿠의 말레이시아 법인이 제기한 청구는 모두 기각했다.

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법원은 일부 광고 계약에서 품위유지 의무 위반이 인정된다고 봤다. 나머지 계약 역시 광고주와 소속사 간 신뢰관계가 훼손돼 해지 사유가 성립한다고 판단했다. 이에 따라 소속사가 기존에 받은 광고 모델료 일부를 반환해야 한다고 판결했다.

쿠쿠 측은 김수현이 고(故) 김새론과 미성년자 시절부터 교제했다는 의혹으로 논란이 확산하자 광고를 중단하고 손해배상 소송을 제기했다.

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한편 경찰은 지난 7월 김수현에게 제기된 아동복지법 위반 및 무고 혐의에 대해 증거가 부족하다는 이유로 불송치 결정을 내렸다.

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앞서 지난 13일에도 건강기능식품 업체 프롬바이오가 제기한 손해배상 소송에서 김수현 측에 약 11억5천980만 원의 모델료 반환 책임이 인정됐다.

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두 사건에서 인정된 모델료 반환 및 배상액은 총 20억 원을 넘어섰다. 다만 두 판결 모두 1심인 만큼 항소 여부와 향후 재판 결과에 따라 최종 배상 책임은 달라질 수 있다.

tokkig@sportschosun.com